В Архангельской области "Золотой ключ" украл деньги у Фонда капремонта

Прокуратурой Вилегодского района в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены нарушения законода­тельства при реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159-пп.

Установлено, что ООО «ФСК Золотой ключ», получив от регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в августе 2022 года авансы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества -фундаментов двух многоквартирных домов в с. Ильинско-Подомское на общую сумму более 2,8 млн рублей, обязательства по соответствующим договорам не выполнило, к ремонту не приступило.

Договоры по капитальному ремонту данных многоквартирных домов региональным оператором расторгнуты с ООО «ФСК Золотой ключ» в одностороннем порядке в августе-ноябре 2023 года.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, рассмотрев которые, в ОМВД России по Вилегодскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По аналогичным обстоятельствам, связанным с совершением представителями ООО «ФСК Золотой ключ» мошенничества на сумму более 5,4 млн рублей при проведении капитального ремонта 9 многоквартирных домов в г. Котласе, на основании собранных Котласской межрайонной прокуратурой материалов следственным отделом ОМВД России «Котласский» 24.11.2023 по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.