Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области "Золотой ключ" украл деньги у Фонда капремонта

Прокуратурой Вилегодского района в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены нарушения законода­тельства при реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159-пп.

Установлено, что ООО «ФСК Золотой ключ», получив от регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в августе 2022 года авансы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества -фундаментов двух многоквартирных домов в с. Ильинско-Подомское на общую сумму более 2,8 млн рублей, обязательства по соответствующим договорам не выполнило, к ремонту не приступило. 

Договоры по капитальному ремонту данных многоквартирных домов региональным оператором расторгнуты с ООО «ФСК Золотой ключ» в одностороннем порядке в августе-ноябре 2023 года.

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, рассмотрев которые, в ОМВД России по Вилегодскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

По аналогичным обстоятельствам, связанным с совершением представителями ООО «ФСК Золотой ключ» мошенничества на сумму более 5,4 млн рублей при проведении капитального ремонта 9 многоквартирных домов в г. Котласе, на основании собранных Котласской межрайонной прокуратурой материалов следственным отделом ОМВД России «Котласский» 24.11.2023 по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.   

28 ноябрь 08:56 | : Скандалы

Главные новости


Отпущен Ломоносов. Не бежал…
Их стало пять. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (308)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20