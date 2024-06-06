"Привет" от "ЭкоИнтегратора"! Поселок в Коношском районе задыхается от вони

В посёлке Волошка Коношского района наблюдается мусорный беспредел (см. фото). Машин по очистке помоек от «ЭкоИнтегратора» нет уже неделю. И так постоянно, жалуются редакции местные жители! Население обило все пороги и не знает, в какие двери ещё стучать.

От себя наша редакция предлагает коношанам обратиться в региональный Народный фронт, пусть его представители, как обычно, проведут общественный контроль за вывозом мусора.

Кстати… вывозом мусора из района занимается сомнительная фирма «НЭК», непонятно за какие заслуги выигравшая конкурс. Об этом читайте здесь.

А пока в Коноше жара, так что в Волошке вонь. И это далеко не все проделки «ЭкоИнтегратора», посему продолжение следует...