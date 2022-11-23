Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дисквалифицированный перевозчик ТКО продолжает «партизанить» в Котласе

Как мы сообщали ранее, перевозчик мусора из Республики Коми «ТОП-офис» был дисквалифицирован из-за систематических нарушений контрактных обязательств.

Однако его мусоровозы продолжают подъезжать в проходной Котласского полигона ТКО, где их по понятным причинам разворачивают.

Непонятно другое – упорство руководства компании, с которой был расторгнут договор двумя неделями ранее.

В итоге уже несколько дней полные мусора машины «ТОП-офиса» дружно зимуют у въезда на полигон. А вчера техника перевозчика из Коми препятствовала въезду местных машин на полигон, иногда пытаясь пропихнуться на объект вместе с ними.

Водители машин «ЭкоИнтегратора» были вынуждены обратиться в полицию. 

Мы продолжаем следить за развитием событий…

23 ноябрь 11:24 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


От малого к большому. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кирдык вашей Швеции. Русский бунт в фильме Натальи Назаровой «Плакать нельзя»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (267)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20