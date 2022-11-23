Дисквалифицированный перевозчик ТКО продолжает «партизанить» в Котласе

Как мы сообщали ранее, перевозчик мусора из Республики Коми «ТОП-офис» был дисквалифицирован из-за систематических нарушений контрактных обязательств.
Однако его мусоровозы продолжают подъезжать в проходной Котласского полигона ТКО, где их по понятным причинам разворачивают.
Непонятно другое – упорство руководства компании, с которой был расторгнут договор двумя неделями ранее.
В итоге уже несколько дней полные мусора машины «ТОП-офиса» дружно зимуют у въезда на полигон. А вчера техника перевозчика из Коми препятствовала въезду местных машин на полигон, иногда пытаясь пропихнуться на объект вместе с ними.
Водители машин «ЭкоИнтегратора» были вынуждены обратиться в полицию.
Мы продолжаем следить за развитием событий…