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Мост через Соломбалку. 142.5 млн рублей опять ушли в никуда

Мост через Соломбалку за 142,5 миллиона надо переделывать. Такой «приговор» вынесли эксперты Народного фронта.

Работы, как и на путепроводе на Кировской, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проводило ООО «Мостоотряд».

Мост ввели в эксплуатацию 22 декабря 2023 года. Спустя шесть месяцев использования, он не выдерживает никакой критики, а кое-где вообще усматривается откровенное вредительство.

Над рекой – ограждения из пластика, над берегом – из стали. Выбоины, просадка грунта на примыканиях мостовых конструкций к береговым устоям, опирание и несъемная опалубка, непредусмотренные проектом.

Асфальт с неровностями от работы катка на пешеходной части, отсутствие подходов к смотровым лестницам, некачественный бетон и свежее крошащееся «усиление» опор ограждения.

Захламлённая временная дорога и поваленные от работы дорожной техники деревья.

Народный фронт обратился к заказчику – мэрии Архангельска. Общественники настаивают на проведении незамедлительной претензионной работы с подрядчиком и исправлении множества выявленных ими дефектов.

06 июнь 11:34 | : Экономика / Скандалы

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