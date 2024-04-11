В Архангельской области отмечено оживление на рынке труда

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Архангельской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 108 000 вакансий – это на 26% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 49% и 48% соответственно. В Архангельской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 19%.

Регион Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом Республика Коми 12% Мурманская область 16% Архангельская область 19% Ненецкий АО 22% Республика Карелия 23% Санкт-Петербург 26% Псковская область 28% Новгородская область 39% Вологодская область 45% Ленинградская область 48% Калининградская область 49%

По сравнению с апрельскими показателями 2023 года в северном регионе сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы и рестораны» (+65% новых вакансий), «Домашний, обслуживающий персонал» (+48% новых рабочих мест), «Финансы, бухгалтерия» (+47%), а также в сфере логистики и рабочего персонала (+46% на каждую профотрасль).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается и в сфере автомобильного бизнеса, здесь новых работников стали искать на 33% чаще. У работодателей также высока потребность в административных кадрах (+32% новых рабочих мест).

В преддверии летнего сезона компании также стали чаще, чем в прошлом году, искать работников в строительном секторе (+30% новых рабочих мест), розничной торговле (+11%), сфере развлечений (+8%). При этом по сравнению с прошлым годом в Архангельской области упал спрос на работников в сфере маркетинга, ИТ, бьюти-индустрии, сельском хозяйстве, а также науке и образовании. В этих областях была обнаружена отрицательная динамика вакансий.



