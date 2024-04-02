Большинство архангелогородцев до сих пор любит хруст бумажных денег

Обходиться без монет и банкнот мог бы только каждый восьмой экономически активный северянин.

Только 13% архангелогородцев готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (77%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».



Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (14 и 11% соответственно). Респонденты в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.



Доля лиц, готовых отказаться от наличных денег, 10 лет назад была чуть больше (21%), впрочем, и тогда большинство было не согласно перевести все расчеты в безналичную форму.