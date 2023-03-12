Большинства архангелогородцев не готовы отказаться от налички в кармане

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли жители Поморья полностью отказаться от наличных денег.



Число архангелогородцев, готовых отказаться от наличных денег, больше всего было в 2014 году (21%), меньше всего — в ковид (12%). Сейчас же только 14% готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (73%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?»



Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 23% среди россиян моложе 34 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет.