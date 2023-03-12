Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинства архангелогородцев не готовы отказаться от налички в кармане

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли жители Поморья полностью отказаться от наличных денег.

 Число архангелогородцев, готовых отказаться от наличных денег, больше всего было в 2014 году (21%), меньше всего — в ковид (12%). Сейчас же только 14% готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (73%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?»

 Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 23% среди россиян моложе 34 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет.

26 апрель 07:35 | : Экономика

Главные новости


Песни без слов. Дудук
Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (302)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20