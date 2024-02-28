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В Северодвинске продолжается строительство нового ЖК «Аквилон Sever»

В настоящее время ведется устройство свайного основания. Всего необходимо погрузить порядка 1 тыс. свай.

 Напомним, что Группа Аквилон первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 102 в Северодвинске. Он находится в «старом» городе и ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в которых было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. 

 На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон начал строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER» общей площадью 29,5 тыс. кв. м. 

 После обращений жителей близлежащих домов с участием представителей администрации Северодвинска были проведены повторные замеры вибронагрузок при  забивке свай. Они не выявили каких-либо отклонений от действующих нормативов. Тем не менее, застройщик провел мероприятия по мониторингу расположенных рядом с участком зданий. Также принято решение об использовании для устройства части свайного поля лидерного бурения. Специальная установка будет бурить грунт на несколько метров, а затем свая добивается гидроклином. Работы будут выполняться с понедельника по пятницу с 8 до 8 часов, в субботу – с 10 до 14 часов, в воскресение – выходной. Завершить погружение основного объема свай планируется в конце июня.

 Современная архитектура с геометрическими элементами в скандинавском стиле гармонично впишется в ландшафт города. В доме 476 квартир, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры» с большим разнообразием планировок от студий до евро-четырехкомнатных. Технологии строительства здания соответствуют концепции Termo-S: монолитно-кирпичная конструкция дома, удерживающая тепло и влагу; дополнительное утепление крыши и цоколя; автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры.

 Жилой комплекс будет оснащен системой «умного дома» inHOME, которая включает: датчики дыма, пожарной охраны и открытия входной двери, систему контроля протечек воды, дистанционное отключение электроустановок в квартире, IP-домофония, видеонаблюдение. Индивидуальные счетчики оснащены устройствами автоматического сбора и передачи показаний. Также жители получают единый ключ smart key, открывающий двери в необходимые помещения.

 Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и более 160-ти парковочных мест на открытой автостоянке.

 Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности находятся три детских сада: №27 «Сказка», №49 «Белоснежка», №62 «Родничок». В 100 метрах расположена средняя школа №16, в пешеходной доступности – средняя школа №12. Рядом детская поликлиника №1 и Северодвинская городская больница №1. В шаговой доступности - стадион «Север» со спортивными площадками, ледовой ареной и футбольным полем.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 6 жилых комплексов общей площадью более 230 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В ЖК «Аквилон NEO» на пр. Победы компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир, а в рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. 

 В рамках программы КРТ в квартале 007 Группой Аквилон за свой счет в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже расселены. Кроме того в квартале 005 компания расселит 3 деревянных дома, площадью 2319 кв. м, это 32 квартиры.

Застройщик ООО СЗ «Классика». Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Северодвинск, в границах улиц Тургенева, Чехова и Гайдара. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.


12 апрель 13:18 | : Экономика

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