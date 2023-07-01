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С начала года «РВК-Архангельск» закрыл 400 колодцев

Только за минувшую неделю цехом канализационной сети предприятия закрыто 29 открытых колодцев. В общей сложности на эти цели с начала года пришлось потратить более 1 млн 300 тыс рублей. 

Специалисты «РВК-Архангельск» обследуют сети водоснабжения и водоотведения ежедневно и постоянно выявляют открытые колодцы. Люки без крышек являются потенциальной опасностью для каждого горожанина. В такие «ловушки» могут угодить и люди, и животные, а колодец без крышки на дороге может стать причиной ДТП.

«С начала года мы закрыли почти 400 колодцев – 353 канализационных и 40 водопроводных. И это – не считая бесхозных объектов, которые аварийно-ремонтные бригады «РВК-Архангельск» закрывают при сообщении от граждан или администраций округов. Причины пропажи крышек разные – в зимний период их может сдвигать снегоуборочная техника, весной в период таяния снега – жители «помогают» талой воде уходить в канализацию, хотя этого не нужно делать. Летом и до выпадения осадков осенью – на крышки «охотятся» любители сдать металл», - рассказал начальник центральной диспетчерской службы «РВК-Архангельск» Александр Неумоин.

«РВК-Архангельск» просит жителей города быть внимательными на улицах и во дворах, и сообщать об обнаруженных открытых или поврежденных колодцах в любое время суток в кол-центр «РВК-Архангельск» по телефону 61-00-00. Аварийно-ремонтные бригады водоканала реагируют на каждое сообщение об открытых люках, даже если они не находятся на балансе компании.

«Часто к нам поступают заявки об открытых колодцах, которые не имеют отношения к сетям водопровода или канализации. Это значит, что их обслуживают другие организации. Тогда мы выставляем ограждение и передаем информацию тем, у кого на балансе находится незакрытый колодец», - добавил Александр Неумоин.

Сотрудники архангельского водоканала проводят регулярное обследование всех городских водопроводных и канализационных колодцев. По его результатам составляется информационный каталог, где содержатся данные о характеристиках каждого колодца: глубина, диаметр, материал, люк. Такая мера позволит в будущем снизить время отклика по заявкам об открытых люках.

В «РВК-Архангельск» признательны неравнодушным жителям города, которые сообщают об открытых колодцах, в том числе, фиксируют факты хищения на видео. В случае обнаружения открытого колодца горожане могут в любое время суток сообщать об этом в кол-центр «РВК-Архангельск» по телефону 61-00-00. Кроме того, «РВК-Архангельск» обращается к похитителям крышек колодцев, а также тем, кто принимает их в качестве металлолома, не создавать угрозу жизни и здоровью людей ради быстрого и сомнительного обогащения.  

19 сентябрь 09:00 | : Экономика

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