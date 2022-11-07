РВК-Архангельск познакомил журналистов с канализационным мусором

Сколько мусора попадает в городскую систему водоотведения и что «вылавливают» коммунальщики на канализационно-насосных станциях (КНС) города - рассказали журналистам и блогерам на пресс-туре сотрудники «РВК-Архангельск». Для встречи со СМИ была выбрана районная КНС на улице Дежневцев, которая принимает стоки, перекачиваемые семью КНС Левого берега.
Как рассказала машинист Светлана Шуравьева, ежедневно она вычищает мусор с решеток станции, и каждый день на полигон отправляется более 50 килограмм выброшенных горожанами в канализацию влажных салфеток, средств личной гигиены, тряпок, ватных палочек. Важно отметить, что такая ситуация на всех 62-х канализационно-насосных станциях города.
«Стоки со всех КНС принимает Центральная канализационно-насосная станция на улице Нагорной. Ежесуточный «улов» из мусорных отходов составляет почти 250 кг - это очень много. Даже меньшие объемы негативно влияют на работу оборудования не только ЦНКС, но и всей системы водоотведения областной столицы. Станции периодически приходится останавливать и чистить. Но самое главное, этого можно избежать, если горожане будут соблюдать элементарные правила пользования канализацией», - сообщил ведущий инженер-механик цеха канализационных станций перекачки «РВК-Архангельск» Алексей Суханов.
Главный инженер предприятия Дмитрий Черкашин рассказал журналистам, что «РВК-Архангельск с 2020 года решил много важных задач по модернизации системы водоотведения города. Санированы основные магистральные коллекторы, регулярно идут работы по замене участков внутриквартальных сетей, ведется гидродинамическая промывка, на Окружном шоссе продолжается строительство новой ветки канализационного коллектора, реализуются мероприятия по реконструкции ЦНКС, на ЦОСК запущен в эксплуатацию реконструированный третий вторичный отстойник, завершаются пуско-наладочные работы на первичном отстойнике, на финишном этапе проект полной модернизации Центральных очистных сооружений канализации.
«Как будущему выпускнику университета по направлению «Экология и природопользование», мне всегда интересно рассмотреть «под лупой» объекты, которые принимают, очищают и сбрасывают сточные воды. Как в вопросах ТКО и лесоустройства, так и в ЖКХ - отсутствие потребительской культуры у жителей приводит к тому, что в канализационные сети попадает то, чего не должно там находиться. Это становится причиной засоров, повышает вероятность аварий, и как следствие, может привести к подтоплению жилых домов и дворовых территорий. Присоединяюсь к обращению сотрудников водоканала и призываю жителей выносить отходы на контейнерные площадки, и помнить, что канализация для мусора не предназначена», - поделился своими впечатлениями студент САФУ, блогер и автор ряда городских пабликов Тимофей Резвый.
Советник генерального директора «РВК-Архангельск» по связям с общественностью Елена Царькова подчеркнула, что встречи в таком формате наиболее эффективны в части восприятия информации - представители СМИ и блогеры своими глазами могут увидеть то, что обычно скрыто за цифрами регулярных пресс-релизов водоканала.
«В ближайшее время мы хотим показать журналистам то, как изменился и как продолжает меняться ЦОСК после начала реконструкции. Они увидят новый первичный отстойник и узнают о планах по модернизации очистных сооружений канализации. Кроме того, коллеги выразили желание побывать на Центральных очистных сооружениях водопровода, и мы обязательно организуем такой пресс-тур. «РВК-Архангельск» всегда открыт для СМИ и общественности, мы готовы делиться с журналистами, читателями и зрителями нашими новостями и отраслевыми знаниями, чтобы вместе повышать культуру потребления и делать наш город комфортнее», - отметила Елена Царькова.