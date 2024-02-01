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Архангельск ликвидирует последствия ночного снегопада

Ситуация обрисовал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня в городе работает уже 115 единиц техники – устраняем последствия ночного снегопада. Основной упор – на тротуары, прочистку подъездных путей к контейнерным площадкам и дороги 3 категории. Ручным способом освобождаем подходы к пешеходным переходам.

 Больше всего жалоб на проблемы с уборкой снега во дворах мне поступало от жителей Соломбалы. Я вижу в этом системность, и сегодня на городской планерке главе Соломбальского округа Дмитрию Попову поставлено условие: исправить ситуацию либо мной будет принято кадровое решение.

 В адрес МДУ много нареканий от жителей Исакогорского округа. Сразу после планерки техника направлена в район Лесной речки. В ночную смену отработают микрорайон Затона.

 В ближайшие два дня подрядчики продолжат вывозку снега, МУП «Городское благоустройство» - отогрев решеток ливневой канализации. Готовимся к оттепели, которая придет к концу недели.

08 апрель 12:12 | : Экономика

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