Архангельские работодатели стали более лояльны к соискателям вакансий

Аналитика рынка труда Архангельской области показывает, что бизнес продолжает менять как требования, так и условия работы для кандидатов.

Опыт

В начале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года местные компании изменили требования по опыту работы. Например, в начале этого года в каждом третьем предложении о работе в Архангельской области от кандидата требовался опыт в профессии от 1 года до 3 лет. По сравнению с прошлым годом, местный бизнес только увеличил долю таких вакансий. При этом работодатели стали ещё более лояльными к кандидатам без опыта. Число вакансий для соискателей, ни дня не работавших по профессии, в целом по рынку труда Архангельской области выросло сразу на 106%. Это требование, которое встречается чаще всего сейчас – в каждой второй вакансии.

Образование

Требования по наличию образования тоже меняются. Компании стали на 45% чаще искать специалистов с высшим образованием, а также теперь работодателям на 64% больше требуется работников со средне-специальным образованием.

График работы

Серьезные изменения, которые переживает архангельский рынок труда последние года, влияют и на отношение работодателей к графику работы. Так, если раньше в приоритете у компаний была работа на полный день с 9:00 до 18:00, то сейчас картина сильно изменилась. Так, работодатели в 1,5 раза увеличили число вакансий с гибким графиком, когда работник может сам устанавливать время начала и конца рабочего дня и например, работать с 10:00 до 19:00 или с 8:00 до 17:00. Также на 89% выросло количество вакансий со сменным графиком. Компании все чаще предлагают работу по сменам в формате «сутки через двое». Удаленка остаётся востребованной у бизнеса: +112% новых рабочих мест с возможностью работать из любой точки мира появилось в северном регионе с начала 2024 года. Кроме того, все еще популярен вахтовый метод работы – предложений такого формата трудоустройства за год стало больше на 55%.

Тип занятости

Местные компании все так же зачастую предлагают полную занятость. В тоже время число предложений с частичной занятостью возросло (+129% рабочих мест). Стоит отметить, что архангельские работодатели стали чаще присматриваться к стажировкам – такие возможности теперь встречаются в три раза чаще по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компании на 110% нарастили объём вакансий с оформлением по договорам ГПХ.

Подработка

Частичная, вечерняя занятость или работа по выходным становятся новой нормой, когда человек может не иметь одной постоянной работы, а скорее несколько вариантов подработки. А компании все чаще собирают коллективы из подработчиков. Например, в Архангельской области почти в 3 раза стало больше вакансий с работой по вечерам, на столько же выросла потребность в тех, кто готов работать от 4 часов в день.

Зарплата

Между тем уровень зарплаты также зависит от того, соответствует ли кандидат запросам бизнеса и готов ли он согласится трудится на тех или иных условиях. Так, житель СЗФО и в том числе Архангельской области, который будет искать работу по вахте, сможет сейчас заработать в среднем порядка 140 тыс. рублей, что на 31 тыс. больше, чем в весной 2023 года, а также на целых 80 тыс. больше, чем средняя зарплата удаленщика.

Условие Уровень средней зарплаты в 2024 году Динамика за год Удаленка 58 200 ₽ 16 900 ₽ Сменный график 57 600 ₽ 10 700 ₽ Вахта 139 600 ₽ 31 100 ₽

В свою очередь зарплата специалистам без опыта на данный момент в СЗФО и в том числе Архангельской области достигла 54 тыс. рублей, что на 11,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Между тем самый яркий прирост по доходу виден в вакансиях для кандидатов с опытом от 3 до 6 лет (+18 тыс. до 98,4 тыс. рублей).