Архангельские работодатели стали более лояльны к соискателям вакансий

Аналитика рынка труда Архангельской области показывает, что бизнес продолжает менять как требования, так и условия работы для кандидатов.
Опыт
В начале этого года по сравнению с первым кварталом 2023 года местные компании изменили требования по опыту работы. Например, в начале этого года в каждом третьем предложении о работе в Архангельской области от кандидата требовался опыт в профессии от 1 года до 3 лет. По сравнению с прошлым годом, местный бизнес только увеличил долю таких вакансий. При этом работодатели стали ещё более лояльными к кандидатам без опыта. Число вакансий для соискателей, ни дня не работавших по профессии, в целом по рынку труда Архангельской области выросло сразу на 106%. Это требование, которое встречается чаще всего сейчас – в каждой второй вакансии.
Образование
Требования по наличию образования тоже меняются. Компании стали на 45% чаще искать специалистов с высшим образованием, а также теперь работодателям на 64% больше требуется работников со средне-специальным образованием.
График работы
Серьезные изменения, которые переживает архангельский рынок труда последние года, влияют и на отношение работодателей к графику работы. Так, если раньше в приоритете у компаний была работа на полный день с 9:00 до 18:00, то сейчас картина сильно изменилась. Так, работодатели в 1,5 раза увеличили число вакансий с гибким графиком, когда работник может сам устанавливать время начала и конца рабочего дня и например, работать с 10:00 до 19:00 или с 8:00 до 17:00. Также на 89% выросло количество вакансий со сменным графиком. Компании все чаще предлагают работу по сменам в формате «сутки через двое». Удаленка остаётся востребованной у бизнеса: +112% новых рабочих мест с возможностью работать из любой точки мира появилось в северном регионе с начала 2024 года. Кроме того, все еще популярен вахтовый метод работы – предложений такого формата трудоустройства за год стало больше на 55%.
Тип занятости
Местные компании все так же зачастую предлагают полную занятость. В тоже время число предложений с частичной занятостью возросло (+129% рабочих мест). Стоит отметить, что архангельские работодатели стали чаще присматриваться к стажировкам – такие возможности теперь встречаются в три раза чаще по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компании на 110% нарастили объём вакансий с оформлением по договорам ГПХ.
Подработка
Частичная, вечерняя занятость или работа по выходным становятся новой нормой, когда человек может не иметь одной постоянной работы, а скорее несколько вариантов подработки. А компании все чаще собирают коллективы из подработчиков. Например, в Архангельской области почти в 3 раза стало больше вакансий с работой по вечерам, на столько же выросла потребность в тех, кто готов работать от 4 часов в день.
Зарплата
Между тем уровень зарплаты также зависит от того, соответствует ли кандидат запросам бизнеса и готов ли он согласится трудится на тех или иных условиях. Так, житель СЗФО и в том числе Архангельской области, который будет искать работу по вахте, сможет сейчас заработать в среднем порядка 140 тыс. рублей, что на 31 тыс. больше, чем в весной 2023 года, а также на целых 80 тыс. больше, чем средняя зарплата удаленщика.
Условие
Уровень средней зарплаты в 2024 году
Динамика за год
Удаленка
58 200 ₽
16 900 ₽
Сменный график
57 600 ₽
10 700 ₽
Вахта
139 600 ₽
31 100 ₽
В свою очередь зарплата специалистам без опыта на данный момент в СЗФО и в том числе Архангельской области достигла 54 тыс. рублей, что на 11,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Между тем самый яркий прирост по доходу виден в вакансиях для кандидатов с опытом от 3 до 6 лет (+18 тыс. до 98,4 тыс. рублей).
Требование
Уровень средней зарплаты в 2024 году
Динамика за год
Без опыта
54 400 ₽
11 200 ₽
От 3 до 6 лет
98 400 ₽
18 000 ₽
От 1 года до 3 лет
72 000 ₽
12 600 ₽
Более 6 лет
109 900 ₽
13 900 ₽