РВК-Архангельск приступил ко второму этапу ремонтной кампании

Более 60 утечек устранили специалисты водоканала за четыре дня. В планах на ближайшие дни еще более 70. Погодные условия способствуют скорости работ — грунты начали оттаивать, появилась возможность быстро и эффективно устранять повреждения на сетях.

«Задача поставлена сложная, мы решаем ее совместными усилиями всех цехов, помогая друг другу и работая в команде. Для более эффективного выполнения работ принято решение ликвидировать аварии единовременно по конкретному округу. Сегодня это центр города и районы, приближенные территориально к водоканалу. Это делается для максимально эффективного использования техники и рабочего времени. Контроль за проведением работ возложен на руководителей подразделений лично, фотоотчет бригады посылают в общий чат каждые 30 минут. Так мы видим всю картину проводимых работ», — рассказал начальник штаба по устранению утечек на сетях водоснабжения РВК-Архангельск Илья Попов.

На первом этапе специалисты водоканала были сконцентрированы на сложных утечках, которые не позволяли создать нормативное давление в сетях и могли привести к ограничениям в водоснабжении.

«Анализ ситуации показал — ежегодно происходит разрушение старых чугунных трубопроводов со сроком службы более 50-ти лет. В реальности трубы переработали этот срок на пару десятилетий. Отмечу, что в основном это трубопроводы небольших диаметров. Строительство новых сетей водоснабжение, которые мы вели в течение последних трех лет, сейчас уже дает свои положительные результаты. За зиму не произошло ни одной аварии на трубопроводах больших диаметров. Нам удается без отключения единовременно большого количества домов за достаточно короткий срок выполнять ремонтные работы. Ставим перед собой задачу к середине следующей недели устранить все утечки - это более 70 штук», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

На текущее время завершены работы по шести объектам – на ул.Самойло,27, ул.Тимме, 16/1, 17/1, 19/1, ул.Попова, 56 и пр.Ломоносова, 289. По пяти адресам сообщения об утечках не подтвердились, это Гагарина, 57 и 59/1, Шубина, 42/1, Выучейского, 16/1, Московский, 17 и Гайдара, 28. Бригады водоканала работают на перекрестках Вологодской и Троицкого, Садовой и Ломоносова, Шубина и Советских космонавтов, на Свободы,23, Московском, 4, Гайдара,21, Вологодской,41, Новгородском,4 и Набережной Северной Двины,100.