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От 200 до 700 рублей в час зарабатывают подростки в Архангельской области

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что с начала года архангельские работодатели разместили на hh.ru порядка 200 вакансий, доступных для подростков. Это на 27% больше, чем в начале 2023 года.

В данном случае рост спроса на самую молодую категорию работников очевиден особенно не фоне разрастающегося кадрового дефицита как в целом по стране, так и в Архангельской области в частности.

Чаще всего архангельским подросткам предлагают работу в качестве:

  • курьеров легких посылок,
  • копирайтеров или редакторов новостей, 
  • промотуров, 
  • работников склада,
  • комплектовщиков товаров или онлайн-заказов. 

Также достаточно часто школьникам предлагают подработку по выходным в сфере обслуживания: официантами выходного дня, вечерними администраторами в магазинах, сменными консультантами. 

Конечно же, с учетом специфики кадров, а это молодые соискатели компании предлагают всегда частичную или проектную занятость, а также варианты стажировок. Часто можно найти работу в гибком график или сменами. Причем доля предложений о работе с таким форматом выросла в регионе на 20% за год. И эксперты hh.ru видят, что молодые соискатели в 2,4 раза чаще откликаются именно на такие вакансии. 

Средний доход за час в регионе для подростков от 200 до 700 рублей в зависимости от сферы. 

(фото с https://e-news.su)  

19 февраль 09:13 | : Экономика

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