Архангелогородцы стали уставать от корпоративов

Почти каждый второй архангелогородец не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 15% признались, что прогуляли.

Каждый второй северянин (52%) положительно оценивает корпоративные мероприятия, которые организует его работодатель: при этом 16% они однозначно нравятся, а 36% скорее нравятся. Напротив, у 48% отношение негативное: 18% категорически не нравятся праздники, проводимые компанией, а 30% скорее не нравятся. В числе самых популярных аргументов — неинтересный формат мероприятия и плохая организация: «Проводят в офисе, с механическим вручением сертификатов»; «Ненавижу онлайн-мероприятия».



Тех, кто позитивно воспринимает корпоративы, среди женщин больше, чем среди мужчин (в целом 60% против 45%). Однозначно положительно такие мероприятия чаще всего оценивают работники от 35 до 44 лет (19%).



