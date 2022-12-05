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Этот мир сошел с ума. В Москве стали делать татуировки котам за миллион

В Москве появилась уникальная услуга нанесения татуировок котам породы Сфинкс, с символичным названием «Тату коту». Автор услуги - Юрец Удалец - тату-мастер с 13-летним стажем, блогер и основатель салона красоты и тату Рефрейм.

По словам Удальца, это эксклюзивная услуга, ведь обычной татуировкой людей уже не удивить, так как она стала нормой в современном мире. А если тату будет у кота, то владелец такого питомца обращает на себя максимальное количество внимания, что позволит не только произвести впечатление на друзей, но и продвинуть свой аккаунт в соцсетях.

 Судя по описанию на сайте, весь процесс происходит максимально комфортно, стерильно и безопасно - котам ничто не угрожает, все происходит под наркозом, под присмотром ветеринара и анестезиолога.

 Стоимость кошачьей татуировки начинается от 1 миллиона рублей, точная сумма рассчитывается после согласования макета.

 Очень символично, что услуга появилась сегодня, в Международный день кошек, - резюмируют рекламщики полоумного тату-мастера.

Остается ждать справедливой реакции зоозащитников…

01 март 11:03 | : Скандалы

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