Женщины Поморья готовы раньше выходить из декрета из-за нехватки денег

Аналитики hh.ru выяснили, как женщины-декретницы Архангельской области относятся к нововведениям 2024 года, когда готовы выходить на работу и при каких условиях.

С 2024 года в России мать или отец ребёнка в возрасте до 1,5 года, находящиеся в декретном отпуске, могут выйти на работу и продолжать получать декретные выплаты (в 2024 году - 17, 8 тыс. руб.). Значит, работающие родители маленьких детей смогут получать больше денег. В среднем такое пособие в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей в месяц.

Между тем в рамках опроса hh.ru сразу 54% жительниц Архангельской области, находящихся в декретном отпуске в целом готовы выйти на работу на таких новых условиях (до 1,5 лет ребенка и получать декретные выплаты). Еще треть (37%) пока не готовы выйти из декрета на таком раннем сроке. Остальные затруднились ответить.

Чаще всего местные жительницы, находящиеся в декрете, готовы закончить декрет до 1,5 лет из-за материальной необходимости – так ответили сразу 85%. Еще 45% хотят продолжать карьеру – это второй мотив, который указывают многие соискательницы, выбравшие и первый вариант. Плюс еще 21% к этому добавили, что не хотят терять связь и рабочие отношения с коллективом. 10% женщин заявили, что им приходится раньше выходить из декрета из-за требований работодателя. А еще 5% заявили, что вынуждены выходить на работу из-за требований супруга.

Отметим, что респондентки, готовые выйти из декрета, раньше положенного всё-таки, устанавливают определенные требования. Так, 67% хотят первые годы работать удаленной, только 20% поедут в офис. Кроме того, 48% хотели бы чтобы сразу после выхода из декрета им был доступен гибкий график, когда они могут сами устанавливать время начала рабочего дня. При этом доступен такой гибкий график сейчас лишь в 33% опрошенных работников местных компаний.

При этом есть и те, кто не хочет выходить на работу и желает потратить весь декрет полностью и среди основных причин для них важные:

Хотела бы посвятить весь период декрета ребенку - 39%

Недостаточная материальная поддержка - 34%

Не с кем оставить ребёнка – 21%

Время официального декрета использовала, чтобы учиться, работать на себя – 3%

Отсутствие необходимости продолжать развитие карьеры - 1%

(фото с https://otv-media.ru/)