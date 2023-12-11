Архангелогородцы грезят пенсией в 47 600 рублей

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей (по стране в целом).

Достойной же пенсией, по мнению экономически активных архангелогородцев, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47600 рублей в месяц.

Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

(фото с https://ko.ru)