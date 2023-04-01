Архангелогородцы рассказали о пенсии своей мечты

Достойная пенсия, по мнению россиян, в среднем составляет 47 тыс. руб. в месяц, за 5 месяцев пенсионные притязания увеличились на 1,3%. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года были проиндексированы на 4,8%, социальные пенсии — с 1 апреля 2023 года на 3,3%. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной, и составляла в декабре 2022 года 18 552 руб. 13 коп. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



Среднестатистический россиянин, рассуждая о достойном уровне пенсионного обеспечения в старости, называет сумму в 47 тыс. руб. в месяц. Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 и 46,3 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют достойной: 46 тыс. руб. среди россиян моложе 34 лет и 47,6 тыс. руб. среди тех, кому от 45 лет; 44,3 тыс. руб. среди зарабатывающих до 50000 руб. и 49,4 тыс. руб. среди граждан с зарплатой от 80000 руб.



Лидирующие позиции по величине пенсионных ожиданий занимает столица: москвичи считают достойной пенсию в размере 51,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тыс. руб.), на третьем — Тюмень (47,7 тыс. руб.). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тыс. руб.) и Ижевска (42,2 тыс. руб. в месяц).

Архангелогородцев же вполне устроит пенсия в 45,3 тысяч рублей в месяц.