Группа Аквилон провела очередную экскурсию для будущих строителей

Дирекция СРО совместно с Группой Аквилон продолжает открытые занятия для студентов-строителей учебных заведений Архангельска.

На этот раз молодые специалисты Архангельского техникума строительства и экономики посетили производственно-логистический комплекс Группы Аквилон. Предприятие на левобережье Северной Двины работает уже больше года, производственно-логистический комплекс разместился на бывшей базе Мостоотряда № 9.

Территория длительное время была заброшена, однако с приходом нового инвестора значительно преобразилось. Сегодня новое предприятие не только закрывает потребности собственных стройплощадок Группы Аквилон в товарном бетоне, сваях, балконных плитах, но и снабжает строительными материалами другие объекты региона.

Первым делом ребятам провели инструктаж и раздали каски. К слову, многие студенты уже приходят со своими касками – будущие строители на таких экскурсиях бывают часто. Начальник базы ООО «Арктика» (входит в Группу Аквилон) Максим Лисьев рассказал про технологии производства, способы хранения и технику, которая используется на заводе.

На участке площадью 5,7 Га расположились два бетоносмесительных узла с выработкой 400 кубометра бетона в сутки, линия по изготовлению свай производительностью 600 погонных метров в сутки, цех по формовке различных видов ЖБИ, оборудование для рециклинга бетона, а также база хранения и техобслуживания строительной техники вместе со складами. Новый комплекс укомплектован исключительно отечественным оборудованием и обеспечит непрерывный цикл работ на всех объектах Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске. Общие инвестиции в проект превышают 150 млн рублей. Производственная база застройщика уже сформировала 90 новых рабочих мест.

Работа на предприятии кипит круглые сутки. Здесь всегда очень шумно из-за грохота техники, поэтому экскурсовода все слушают ещё внимательнее, чтобы ничего не упустить. Территория большая, но студентам удалось исследовать буквально каждый угол.

- Очень интересно посещать предприятия, продукция которых задействована на городских стройках. Мы часто бываем на стройплощадках, где возводят жилые дома или административные объекты уже из готовых привезенных материалов. А здесь сегодня мы можем увидеть, как производятся сами материалы для будущих больших строек. Теория, конечно, тоже важна, но таким образом мы ближе знакомимся с будущей профессией и видим варианты для трудоустройства», – поделилась впечатлениями студентка 3-го курса техникума строительства и экономики Кристина Федина.

- В первую очередь такие мероприятия нужны, чтобы студенты понимали куда они могут устроиться, когда получат образование. Вариантов много: пойти работать на заводы, на стройки, на склады, заниматься логистикой. Наша задача - объяснить и показать, как это работает. Ребята должны для себя решить, готовы ли они к таким условиям. Кто-то может выбрать работу в тёплом помещении, а кто-то идёт за романтикой профессии. Такие экскурсии помогают студентам понять, что им нужно на перспективу, - подчеркнул преподаватель Архангельского техникума строительства и экономики, советник исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Дорофеев.

Группа Аквилон активно поддерживает молодые кадры. В компаниях строительной сферы сегодня ощущается острая нехватка молодых специалистов. Это касается не только строительных площадок, но и производственных мощностей. Именно такие мероприятия помогают студентам решиться продолжить свою деятельность в сфере строительства после получения диплома. Благодаря такому подходу в обучении ребята чувствуют поддержку и уверенность в том, что опытные специалисты смогут помочь и направить в первые годы работы.

- Мы всегда рады принять к себе вчерашних студентов. У нас есть опытные люди, которые обладают навыками практического обучения, - отметил начальник базы ООО «Арктика» (входит в Группу Аквилон) Максим Лисьев.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и сквер, расселяет более 30 аварийных домов, передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



