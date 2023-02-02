Группа Аквилон форсирует производство собственных стройматериалов

Группа Аквилон полностью обеспечивает потребности в бетоне, сваях и балконных плитах на всех своих объектах в Архангельске и Северодвинске за счет собственного производства.

Новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций открыт Группой Аквилон в столице Поморья в конце лета прошлого года. Сейчас он не только обеспечивает все стройплощадки компании, но и выпускает продукцию для других застройщиков региона.

- Приобретая эту промышленную площадку, мы изначально планировали ее многофункциональное использование. Сегодня компания делает ставку на импортозамещение, оптимизацию логистических цепочек и локализацию производства. Это предполагает создание собственной промышленной базы по основным строительным материалам. Новый комплекс на Левом берегу в Архангельске укомплектован исключительно отечественным оборудованием и позволяет обеспечить непрерывный цикл работ на всех наших объектах в Архангельске и Северодвинске, - рассказал председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

На земельном участке площадью 5,7 га в микрорайоне Левый берег Группа Аквилон создала новый многофункциональный производственно-логистический комплекс. Он включает в себя: два современных бетоносмесительных узла; линию по изготовлению свай; цех по формовке различных видов железобетонных изделий; оборудование для рециклинга бетона в целях получения сырья для вторичного использования; а также базу хранения и технического обслуживания современных строительных машин и грузовых кранов, и склады готовой продукции, которые могут обеспечить материалами в полном объеме строительные объекты Архангельской области. Комплекс оснащен исключительно отечественным оборудованием для всего цикла производства и имеет прямой доступ к железнодорожным и речным путям.

- Сегодня мы выпускаем до 750 погонных метров свай в день. Это не только обеспечивает все наши стройплощадки, но и позволяет нам поставлять их другим застройщикам, сейчас мы занимаем порядка 30% рынка в Архангельске и Северодвинске по этому виду продукции. По товарному бетону – в сутки отпускам до 250 кубометров, это удовлетворяет потребности всех наших объектов. В принципе мы можем производить в 3-4 раза больше и полностью обеспечить бетоном вообще все стройки в двух городах. Но тут большую роль играет логистика и наличие достаточного парка бетономешалок. С учетом того, что мы строим на севере, применяются специальные добавки, позволяющие проводить работы с бетоном при температуре – 35 градусов без потери пластичности материала и качества, - рассказал директор по снабжению Группы Аквилон Михаил Фролов.

Общий объем инвестиций в создание нового производства превышает 130 млн рублей. Кроме того, на производственно-логистическом комплексе создано 90 новых рабочих мест, планируется увеличение штата работников до 130 человек. Сейчас завод обеспечивает поставку свай на 4 площадки, товарного бетона для трех объектов, где выполняют заливку ростверков и еще на 5 объектов, где ведутся монолитные работы по каркасам возводимых зданий.

В настоящее время Группа Аквилон в Архангельске и Северодвинске строит 14 жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программ развития застроенных территорий, комплексного развития территорий, реставрации объектов культурного наследия Группа Аквилон инвестирует в Поморье более 12 млрд. рублей. Крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области более 200 квартиры для детей-сирот, построит два новых детских сада, парк и три сквера, кластер креативных индустрий. Реализацию новых проектов обеспечит собственный производственно-логистический комплекс на Левом берегу в Архангельске.

Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.



