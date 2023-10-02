Бригада "РВК-Архангельск" ведет восстановительные работы в Кемском поселке

Прорыв произошел на водоводе диаметром 300 мм. Здесь установлен кессон – инженерное сооружение, в котором будет смонтировано специальное оборудование - узлы учета воды. Они станут частью системы стационарного мониторинга параметров работы водопроводной сети.



Сейчас бригада устанавливает соединительные муфты, которые скрепят трубопровод и «тело» кессона.



Ранее был опубликован список домов, предварительно попадавших под ограничение водоснабжения, включавший весь Кемский поселок и часть Соломбальского округа. Однако специалистам водоканала удалось организовать работы так, чтобы как можно меньше людей осталось без воды.

Сейчас с ограниченным водоснабжением дома частного сектора по адресам:



• Адмиралтейская 15,16,16-в/р,17

• Прокашева 25

• Суханова 1,1-в/р,5

• Кемская 1/1,2,14/1,14/2,14/3,15/2

• Михайловой 19,26

• Полевая 8,9,11,16,22,26

• Якорная 7

• Совхозная 2-ая дер. 1,1/2,2/1,2/3,2/4,4/1,5,6,9,11,12,14

• Красный переулок 15

• Линейная 7,8,11,12,12/1,13/1,14,15,21,22/1,23,23/2,25



Часть водоразборных колонок работает. Организован подвоз воды.



Кессоны и вся электроника, которая в них будет установлена - это, по сути, «умные» узлы учета и подачи воды. С их помощью мы сможем провести аналитику и минимизировать потери воды на тех участках, где сегодня они есть. Кроме того, поднимая только необходимое для города количество воды из водозабора, мы сможем повысить энергоэффективность всей городской системы водоснабжения.

«Система автоматизированного учета направлена на выявление и снижение потерь как от скрытых утечек, так и от нерационального распределения воды по трубопроводам. В дальнейшем, когда весь объем работ будет выполнен, а все данные сведем воедино, она интегрируется в автоматизированную систему диспетчерского управления объектами водоснабжения. Система позволит прогнозировать различные сценарии, основанные на реальных данных. Например, закрытие задвижки на время работы, разрыв трубопровода, внезапное повышение потребления, - и все это будет видеть диспетчер на своем пульте», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск Александр Бараев.



Ремонтные мероприятия в Кемском поселке планируется завершить к 17 часам.



