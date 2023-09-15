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В Малых Карелах буксует строительство ФОКа (видео)

Объект за 42 миллиона должны сдать в этом году, но пока не завершено даже бетонирование площадки. Застройщик расторг контракт с одним субподрядчиком, второй – пытается успеть, но дело идет медленно. Для ускорения работ требуются тепловые пушки, электрообогрев, настилы, возможно, и переносные крыши.

По словам сопредседателя регионального штаба Сергея Альбицкого, такое строительство сродни военной операции: необходимы ответственные за поставки материалов, соблюдение графика, привлечение дополнительных бригад. Фактически нужен штурм!

Кроме того, в смете проекта нет вывоза грунта, и подрядчик просто свалил землю на стартовую поляну спортсменов.

Зимний сезон не за горами. Смогут ли северяне соревноваться в привычных условиях или откроют новый вид спорта: бег на лыжах с препятствиями?

«Спросим у минстроя и минспорта региона! Требуем привлечь исполнителя работ к ответственности и завершить строительство в самые короткие сроки!» такие лозунги выдвигает региональное отделение ОНФ.

09 ноябрь 18:12 | : Экономика / Скандалы

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