Игорь Арсентьев успокоил дольщиков ЖК «Парк» в Северодвинске

Речь идет о 66 дольщиках, вложивших свои кровные в долгострой. Дело сдвинулось с мертвой точки, сейчас идет кладка 1-го этажа.

Строительство на пересечении улиц Советской и Пионерской началось в марте 2016 года. В 2018 году подрядчик ушёл с площадки и был признан банкротом. А участники долевого строительства остались обмануты.



Чтобы северодвинцы все-таки смогли жить в комфортных квартирах, пришлось демонтировать объект и формировать новый свайный фундамент. За переделку взялся проверенный местный подрядчик. Работы на данный момент идут по графику.

- Застройщик планирует завершить строительство в октябре этого года, - сообщил глава города.



