Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев успокоил дольщиков ЖК «Парк» в Северодвинске

Речь идет о 66 дольщиках, вложивших свои кровные в долгострой. Дело сдвинулось с мертвой точки, сейчас идет кладка 1-го этажа.

Строительство на пересечении улиц Советской и Пионерской началось в марте 2016 года. В 2018 году подрядчик ушёл с площадки и был признан банкротом. А участники долевого строительства остались обмануты.

 Чтобы северодвинцы все-таки смогли жить в комфортных квартирах, пришлось демонтировать объект и формировать новый свайный фундамент. За переделку взялся проверенный местный подрядчик. Работы на данный момент идут по графику.

- Застройщик планирует завершить строительство в октябре этого года, - сообщил глава города.


08 февраль 08:28 | : Политика / Экономика

Главные новости


Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельский эксперт объясняет, почему не стоит ругаться матом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (91)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20