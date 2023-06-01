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Выпускники архангельских вузов стали реже жаловаться на сложности найти работу

Выпускники вузов 2021—2023 гг. оценили сложность поиска работы в среднем на 6,7 балла из 10.

Выпускники архангельских вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла, выпускники 2022 года — на 6,7 балла, выпускники 2021 года — на 6,5 балла. В апреле этого года SuperJob проводил подобный опрос среди соискателей всех возрастов: средняя оценка сложности поиска работы составила 7 баллов из 10.

 Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы — отсутствие опыта (69%). 10% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 8% выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 1% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей. Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.

 По сравнению с 2021 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, молодые специалисты из Архангельской области стали реже жаловаться на то, что найти работу им мешает отсутствие опыта: 75% два года назад и 69% сейчас.

(фото с https://arkhangelsk.ruy.ru

04 сентябрь 09:13 | : Экономика

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