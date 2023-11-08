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На ЖК «АКВИЛОН REKA» продолжается возведение четырех новых корпусов

Строительство жилого комплекса ведется Группой Аквилон в историческом районе Архангельска – Соломбале. Все работы выполняются по графику.

 Одна из главных особенностей нового микрорайона — расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Первые два корпуса были сданы в конце прошлого года, еще два – летом этого года.

 В настоящее время на корпусах 5, 6, 7 завешены монолитные работы по устройству каркаса зданий, на корпусе 6 на 10% выполнено устройство кровли. Наружные стены выполнены: на корпусе 5 на 2-6 этажах на 50%, на корпусе 6 на 8 этаже на 95%, на корпусе 7 на 1-4 этажах на 100%. Внутренние перегородки смонтированы на корпусе 5 на 2-3 этажах на 100%, на корпусе 6 на 2-6 этажах на 100%, на корпусе 7 – на 90%. 

На корпусе 8на 50% выполнена штукатурка наружных стен и установка навесного вентилируемого фасада, на 95% установлены окна, на 15% остеклены балконы. Внутридомовые сети отопления проложены на 95%, электроснабжения – 90%, вентиляции – 75%, водоснабжения и канализации – 60%. Внутренняя отделка: стяжка полов – 100%, штукатурка стен – 90%, установка дверей – 5%. На 50% смонтировано лифтовое оборудование.

При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализована концепция Э4 - стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.

Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жителей комплекса будет открыт детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле, который бесплатно передадут в собственность жильцов.


02 ноябрь 10:24 | : Экономика

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