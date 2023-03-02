Группа Аквилон возводит в Соломбале новый микрорайон

ЖК «АКВИЛОН REKA» возводится Группой Аквилон на ул. Валявкина. В январе здесь началось строительство еще трех корпусов жилого комплекса.

Одной из главных особенностей нового микрорайона является его расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два сданных досрочно в эксплуатацию корпуса класса «бизнес» размещены у реки и имеют отдельную закрытую территорию с благоустройством.

В конце прошлого года были введены в эксплуатацию 1-й и 2-й корпуса, в настоящее время завершается передача квартир собственникам.

На корпусах 3 и 4 закончено возведение монолитных конструкций, кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтаж кровли, установка окон, штукатурка помещений. На 65% выполнен навесной вентилируемый фасад. Ведется прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей, выполняется внутренняя отделка. На 8-м корпусе ведется возведение монолитных конструкций 5-6-го этажей, кладка наружных стен 1-2-го этажей и завершается прокладка наружных электрических сетей.

В январе началось строительство еще трех корпусов – 5-го, 6-го, 7-го общей площадью 17,1 тыс. кв. м. В них спроектировано 297 квартир различной планировки. Продажи стартуют в начале апреля. Все подробности можно узнать по телефону 8(8182) 65-00-08.

При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.



В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.



Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб в скандинавском стиле, который бесплатно передадут в собственность жильцов.



Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой Аквилон на аукционе был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.

Поскольку дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации, Группа Аквилон профинансировала разработку проектно-сметной документации для транспортной развязки на пересечении ул. Советская и ул. Валявкина. Проект дорожной развязки предусматривает создание кругового движения, асфальтирование 3,3 тыс. кв. м дорожного покрытия, создание центрального островка с газоном площадью 2,1 тыс. кв. м, устройство порядка 3,7 тыс. кв. м новых тротуаров, оборудование 4 пешеходных переходов, двух остановок общественного транспорта.