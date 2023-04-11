Введена в эксплуатацию 2-я очередь ЖК «АКВИЛОН REKA» в Соломбале

Администрация столицы Поморья выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 2-й очереди жилого комплекса «АКВИЛОН REKA», который Группа Аквилон возводит в историческом районе Архангельска – Соломбале.

Одна из главных особенностей нового микрорайона — расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Первые два корпуса были сданы в конце прошлого года. Сейчас в эксплуатацию введены еще два здания площадью 6,6 тыс. и 9,1 тыс. кв. м, по 119 и 175 квартир соответственно.

Строительство микрорайона продолжается, на корпусах 5, 6, 7 выполнено погружение свай, заканчивается устройство ростверка. На корпусе 8 завершены монолитные работы по каркасу здания, заканчивается кладка наружных стен, ведется установка внутренних перегородок, начались работы на кровле.

При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализована концепция Э4 - стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.

Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жителей комплекса будет открыт детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле, который бесплатно передадут в собственность жильцов.



