Не только зарплата. Жители Поморья рассказали о своих рабочих мотивациях

Служба исследований hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter провели исследование среди жителей Архангельской области и выяснили, какие варианты нематериальной мотивации сейчас важны для людей и почему.

В частности, опрос местных жителей показал, что из самых разных видов нематериальной мотивации для людей сейчас наиболее значимы ДМС – это выбрал каждый второй или 54% опрошенных, дополнительные оплачиваемые выходные (48%) и компенсацию проезда, парковки или бензина (35%).

Еще каждый пятый (20%) респондент хочет, чтобы компания поздравляла его и дарила подарки на день рождения и другие праздники. Каждый четвёртый (25%) хотел бы, чтобы его работодатель больше вкладывался в корпоративное образование и проводил больше обучающих вебинаров. Еще 12% местных опрощенных хотят получить возможность релокации и помощь с этим от работодателя.

Компенсация психотерапии со стороны компании важна для 13% жителей Поморья. Причем этот вариант чаще выбирали люди в возрасте 18-34, в основном из сферы маркетинга, рекламы и PR (22%). Еще достаточно часто нуждаются в психологической поддержке на работе сотрудники сферы образования (16% представителей). От помощи психолога также не отказались бы 4% работников производственной сферы, 3% строителей и 2% юристов.

При этом пятая часть (21%) компаний по итогам прошлого года увеличила бюджет на нематериальную поддержку сотрудников, по сравнению с предыдущим годом. Более того такие планы на будущее есть ещё у трети опрошенных компаний.