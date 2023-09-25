Не только зарплата. Жители Поморья рассказали о своих рабочих мотивациях

Служба исследований hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter провели исследование среди жителей Архангельской области и выяснили, какие варианты нематериальной мотивации сейчас важны для людей и почему.
В частности, опрос местных жителей показал, что из самых разных видов нематериальной мотивации для людей сейчас наиболее значимы ДМС – это выбрал каждый второй или 54% опрошенных, дополнительные оплачиваемые выходные (48%) и компенсацию проезда, парковки или бензина (35%).
Еще каждый пятый (20%) респондент хочет, чтобы компания поздравляла его и дарила подарки на день рождения и другие праздники. Каждый четвёртый (25%) хотел бы, чтобы его работодатель больше вкладывался в корпоративное образование и проводил больше обучающих вебинаров. Еще 12% местных опрощенных хотят получить возможность релокации и помощь с этим от работодателя.
Компенсация психотерапии со стороны компании важна для 13% жителей Поморья. Причем этот вариант чаще выбирали люди в возрасте 18-34, в основном из сферы маркетинга, рекламы и PR (22%). Еще достаточно часто нуждаются в психологической поддержке на работе сотрудники сферы образования (16% представителей). От помощи психолога также не отказались бы 4% работников производственной сферы, 3% строителей и 2% юристов.
При этом пятая часть (21%) компаний по итогам прошлого года увеличила бюджет на нематериальную поддержку сотрудников, по сравнению с предыдущим годом. Более того такие планы на будущее есть ещё у трети опрошенных компаний.
виды нематериальной мотивации
Россия
Архангельская область
ДМС
47%
54%
Оплачиваемые дополнительные выходные
45%
48%
Компенсация питания/ питание в офисе
43%
36%
Компенсация (полная или частичная) личного обучения (языки, курсы и т.п.)
42%
34%
Компенсация (полная или частичная) фитнеса
30%
17%
Компенсация (полная или частичная) проезда, бензина, парковки
29%
35%
Корпоративные образовательные мероприятия, вебинары
26%
25%
Корпоративные мероприятия, тимбилдинги
22%
20%
Поздравления и подарки на день рождения и другие праздники
20%
20%
Внутрикорпоративные конкурсы, премии, грамоты
17%
19%
Релокационный пакет
14%
12%
Компенсация (полная или частичная) психотерапии
13%
13%