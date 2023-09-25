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Не только зарплата. Жители Поморья рассказали о своих рабочих мотивациях

Служба исследований hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter провели исследование среди жителей Архангельской области и выяснили, какие варианты нематериальной мотивации сейчас важны для людей и почему.

 В частности, опрос местных жителей показал, что из самых разных видов нематериальной мотивации для людей сейчас наиболее значимы ДМС – это выбрал каждый второй или 54% опрошенных, дополнительные оплачиваемые выходные (48%) и компенсацию проезда, парковки или бензина (35%). 

Еще каждый пятый (20%) респондент хочет, чтобы компания поздравляла его и дарила подарки на день рождения и другие праздники. Каждый четвёртый (25%) хотел бы, чтобы его работодатель больше вкладывался в корпоративное образование и проводил больше обучающих вебинаров. Еще 12% местных опрощенных хотят получить возможность релокации и помощь с этим от работодателя.  

Компенсация психотерапии со стороны компании важна для 13% жителей Поморья. Причем этот вариант чаще выбирали люди в возрасте 18-34, в основном из сферы маркетинга, рекламы и PR (22%). Еще достаточно часто нуждаются в психологической поддержке на работе сотрудники сферы образования (16% представителей). От помощи психолога также не отказались бы 4% работников производственной сферы, 3% строителей и 2% юристов. 

При этом пятая часть (21%) компаний по итогам прошлого года увеличила бюджет на нематериальную поддержку сотрудников, по сравнению с предыдущим годом. Более того такие планы на будущее есть ещё у трети опрошенных компаний.  

виды нематериальной мотивации 

Россия

Архангельская область

ДМС

47%

54%

Оплачиваемые дополнительные выходные

45%

48%

Компенсация питания/ питание в офисе

43%

36%

Компенсация (полная или частичная) личного обучения (языки, курсы и т.п.)

42%

34%

Компенсация (полная или частичная) фитнеса

30%

17%

Компенсация (полная или частичная) проезда, бензина, парковки

29%

35%

Корпоративные образовательные мероприятия, вебинары

26%

25%

Корпоративные мероприятия, тимбилдинги

22%

20%

Поздравления и подарки на день рождения и другие праздники

20%

20%

Внутрикорпоративные конкурсы, премии, грамоты

17%

19%

Релокационный пакет

14%

12%

Компенсация (полная или частичная) психотерапии

13%

13%

23 октябрь 08:00 | : Экономика

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