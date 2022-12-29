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Трудящиеся жители Поморья рассказали о "поборах" на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Архангельской области и узнала, приходилось ли им за свой счет приобретать что-либо для работы, а также как они относятся к сбору денег на что-либо.

Большей части сотрудников из Архангельской области (64%) приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, почти каждому десятому (11%) – по требованию работодателя. И лишь 25% не сталкивались с такой необходимостью. При этом только 21% получили полную компенсацию затрат от работодателя, 23% – частичную, остальным (57% опрошенных) затраты не компенсировали. 

Чаще всего трудящиеся жители Архангельской области вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (52%), а также мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (34%). Еще 26% опрошенных трудящихся в регионе вынуждены сами покупать средства гигиены (мыло, туалетная бумага и т.д.), 25% - покупают за свои кровные рабочий инструмент. 23% опрошенных в регионе за свои личные деньги покупают средства индивидуальной защиты, необходимые для работы. 20% опрошенных местных жителей за свои личные средства покупают учебные материалы и курсы, необходимые для работы. 21% респондентов покупают мелкую бытовую технику (чайники, обогреватели и т.д.), 18% - спецодежду. Каждый пятый трудящийся респондент вынужден заправлять корпоративный транспорт и самостоятельно оплачивать разъезды по рабочим вопросам. 

«Респонденты рассказали и о более необычных тратах, которые вынуждены совершать на работе. Так, люди покупают аквариумы, арендовать помещение, батарейки, бумагу для принтера, питьевую воду, запчасти для корпоративного транспорта, зеркала в офис, камеры видеонаблюдения, кресла, а также ноутбуки. Между тем согласно трудовому законодательству России, обеспечение комфортности и безопасности рабочего места является прямой обязанностью работодателя. За несоблюдение требований Трудового кодекса несет ответственность именно работодатель, а не работник», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Тема праздников также очень актуальна в вопросе финансовых поборов работников. Так, 53% опрошенных жителей Архангельской области отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки. При этом 36% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 10% собирают деньги на корпоративы, 6% платят профсоюзные взносы, 7% скидываются на подарки руководству, 29% - на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких и т.п.). Кроме того, в 9% местных компаний принято собирать деньги на подарки к гендерным праздникам, в 6% - на благотворительность.  

54% респондентов добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и пр. – дело добровольное, и каждый решает сам. Еще 25% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались. Еще в 21% компаний подобная практика всегда обязательна для всех.

Сами трудящиеся, как правило, считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такого мнения придерживаются 64% респондентов. Еще 16% полностью поддерживают такую практику независимо от того, обязательно делать взносы или нет. Только 14% местных трудящихся не считают правильным скидываться на что-либо на работе. Остальные затруднились ответить.  

(фото с https://dzen.ru/b/YqMlc1shgxK2oFNx

 

24 январь 09:21 | : Экономика / Скандалы

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