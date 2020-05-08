Трудные времена. Над 18% жителей СЗФО нависла угроза увольнения

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей из регионов СЗФО и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.

18% трудоустроенных респондентов из регионов Северо-Западного федерального округа полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. Для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают 22%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), а также «Финансы, бухгалтерия» (25%).

Еще 74% трудоустроенных респондентов в регионах СЗФО считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению или сокращению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По России в целом доля таких уверенных соискателей составила 68%.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).

Добавим, что еще 8% соискателей из регионов СЗФО, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить реальность угрозы увольнения.

Интересные данные были получены от респондентов разных возрастов. Так, наиболее уверены в стабильности своего текущего рабочего места, как правило, возрастные работники (55+ лет). Каждый четвертый (25%) респондент старше 55 лет заявил, что не видит угрозы увольнения на данный момент. Среди молодых работников до 18 лет таких набралось лишь 14%. При этом среди этой же возрастной когорты респондентов (до 18 лет) самая высокая доля тех, кто не уверен в стабильности своего рабочего места (71%).

«Если говорить про причины увольнений, то по итогам первого квартала 2023 года мы видим, что лидирующей причиной среди трудящихся всё ещё остается увольнение по собственному желанию (61% опрошенных ушли с последней работы под таким предлогом). 13% опрошенных заявили, что потеряли работу из-за сокращения штата. Чаще всего такие ответы давали представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Автобизнес», «Маркетинг и реклама». Ещё 10% опрошенных были вынуждены уволиться из-за реорганизации компании. Наибольшая доля таких уволенных зафиксирована также в сфере консалтинга и среди высшего менеджмента. Больше всего уволенных из-за нарушений трудовой дисциплины по итогам первых трех месяцев 2023 года было в сфере добычи сырья, а также среди рабочего персонала и в туристической сфере», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

(фото с https://deita.ru/article/475542?page=2)