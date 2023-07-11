В Архангельской области машиностроители оказались в дефиците

Осенью в России отмечают День машиностроителя. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители регионов СЗФО.

С начала года машиностроительные предприятия на Архангельскую область открыли более 560 вакансий, что составляет 3% от всех вакансий, размещенных в СЗФО.

Чаще всего в Архангельской области встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей. Самые востребованные специалисты в отрасли машиностроения на сегодняшний день – разнорабочие, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, слесари, монтажники, сварщики. Картина на региональном рынке труда довольна схожа с общероссийской, где в топ попадают токари, фрезеровщики, слесари, сантехники, разнорабочие, менеджеры по продажам.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Архангельской области составляет 107 645 руб. Стоит отметит, что самые востребованные в стране профессионалы в данной отрасли также и самые высокооплачиваемые. А большинство из них и крайне дефицитные – так, токари/фрезеровщики в Архангельской области имеют индекс конкуренции или hh.индекс, то есть количество резюме на вакансию, равный 1,0 (по России -1,0), автослесари – 1,5 (по России – 1,7), монтажники – 1,6 резюме на вакансию, среди сварщиков – 2 человека на одно рабочее место, среди электромонтажников – 2,5. Все это говорит об остром кадровом голоде предприятий на данных специалистов. В норме показатели hh.индекса должны колебаться от 6 до 8 резюме на вакансию.

«Cамые дефицитные в Архангельской области - так называемые «синие воротнички», представители рабочих специальностей, а также линейный персонал. Остро не хватает сварщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов производственных линий, монтажников. Токари, например, вообще редчайшие специалисты в наши дни. А машиностроительному бизнесу и экономике региона все эти работники очень нужны. Количество вакансий растёт месяц к месяцу, а вот количество резюме, к сожалению, показывает отрицательную динамику. И работодателям для того, чтобы привлечь этих желанных специалистов, приходится повышать зарплаты в отрыве от роста производительности – просто для того, чтобы укомплектовать штат», - комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.



