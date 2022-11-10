В Архангельской области вырос спрос на машиностроителей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители Архангельской области.
С начала года российские предприятия, специализирующиеся на тяжелом машиностроении, открыли более 129 000 вакансий – это на 33% больше, чем год назад. На регионы СЗФО приходится порядка 17% или более 22 000 вакансий. Из них на архангелогородский сегмент машиностроительной отрасли приходится порядка 0,4% (от всего объема вакансий в сфере по стране). В целом спрос на машиностроителей в Архангельской области за год увеличился на 14%.
За год наиболее активными компаниями с точки зрения публикации вакансий в машиностроительной отрасли в СЗФО стали Силовые машины, Кировский завод, АО ЗАСЛОН, Климов, Радар ММС, Обуховский завод, Балтийский завод, НПК Морсвязьавтоматика, Diakont, Красный октябрь, Звезда, Sitronics KT, Гидроприбор, СтройСервис, Машиностроительный завод Арсенал, Компания «Кронштадт», Северный Технопарк, РОЭЛ Групп, Локотех-Промсервис, Балтийский завод, ТрансМашХолдинг, Энкорп, Тихвинский вагоностроительный завод.
Чаще всего работодатели в этом году ищут и предлагают работу рабочему и производственному персоналу. Самые востребованные специалисты на сегодняшний день – слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы.
Диапазон средней предлагаемой зарплаты в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Архангельской области от 93 000 до 121 000 рублей, по России в целом – 76 200 рублей.
По данным опроса работодателей из отрасли «Машиностроение», только 25% из них оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе как негативное. Еще 36% отмечают, что компания стабильна, столько же придерживаются позитивной оценки. Треть работодателей из машиностроительной отрасли сообщили, что приняли увеличить подбор кадров до конца года,14%, наоборот, снижают наем новых людей, еще столько же полностью останавливают. У 36% компаний планы по подбору никак не изменились.
В целом в каждой второй компании (50%) из машиностроения уверены, что до конца года численность их сотрудников вырастет. О вероятности сокращения персонала говорят в 21% компаний, еще 25% отметили, что штат не изменится. Что касается заработных плат, то увеличить их до конца года намерены 39% машиностроителей, еще в 43% изменений не предвидится, а в 11% компаний возможно снижение зарплат.
Топ вакансий в машиностроении, Архангельская область: