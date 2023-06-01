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Инвалидам Архангельской области указали, где им проще всего найти работу

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда для соискателей с инвалидностью и выяснили, насколько сейчас просто найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Аналитика рынка труда показывает, что в России за последние 30 дней было открыто более 46 000 вакансий для соискателей с инвалидностью. В Архангельской области за последний месяц появилось более 280 новых рабочих мест, на которые могут претендовать люди с ОВЗ. В общей доле местного рынка труда такие вакансии занимают долю в 4%. В целом же вклад архангелогородских работодателей, готовых трудоустраивать инвалидов составляет порядка 4% вакансий. 

Статистика показывает, что людям с инвалидностью проще всего сейчас найти работу в Архангельской области в сфере продаж (56,7% новых рабочих мест разместили компании из этой сферы). На втором месте по доступности – сфера транспорта, логистики и доставки товаров: здесь размещено 6,4% вакансий с возможностью инклюзии. Открыта к соискателям с инвалидностью и сфера рабочего персонала. Здесь открыто 5,7% вакансий. Также в пятерку лидеров по гибкости и готовности принимать на работу работников с ОВЗ в Архангельской области вошли сфера административного персонала (3,9% рабочих мест от всего объема за месяц) и сфера образование (3,9%). 

Компании всё чаще смотрят на наём работников с инвалидностью под другим углом. Они предлагают им специальные условия при трудоустройстве и активно рассказывают об открытых позициях на сайтах для поиска работы, в социальных сетях и в других каналах. Это говорит о том, что организации готовы идти навстречу, а значит, у людей с инвалидностью появляется всё больше возможностей найти и реализовать своё призвание. Связано это не только с D&I повесткой, но и с кадровым дефицитом – соискателей больше на рынке труда не становится и компании буквально вынуждены отказываться от шаблонного мышления и расширять границы найма. 

 Касаемо соискателей, то здесь достаточно сложно отследить их активность – кандидаты не обязаны указывать в резюме в информации о себе данные об инвалидности, если только сами не захотят этого. То есть работодатель может узнать, что собеседует соискателя с ОВЗ только в момент интервью. Сейчас на hh.ru более 5 600 местных соискателей из СЗФО и в том числе Архангельской области указали в информации о себе, что имеют различные группы инвалидности. По сравнению с показателями начала года, таких соискатели стало на 21% больше. 

 Более того, инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются. 

А связи с тем, что удаленка как актуальный формат работы остаётся достаточно востребована как у работодателей, так и у соискателей, кандидаты с ОВЗ могут теперь быстрее находить дистанционную работу. Более того, аналитика рынка труда показывает, что порядка 40% вакансий, доступных соискателям с ОВЗ в Архангельской области предполагают именно удаленный формат работы.

 Человеку с инвалидностью в целом сейчас проще найти работу, чем 5-7 лет назад. Например, на hh.ru тысячи работодателей со всей России выкладывают позиции для людей с инвалидностью. Такие вакансии легко найти — на странице поиска вакансий поставьте галочку у соответствующего фильтра «Доступные людям с инвалидностью»Или просто пройдите по этой ссылке — все открывшиеся вакансии будут с маркером «Доступно для соискателей с инвалидностью». 

 Ещё один вариант поиска работы для соискателей с инвалидностью - обращение в специализированную организацию по трудоустройству людей с инвалидностью. По сути, это те же кадровые агентства, только ориентированные на данную категорию соискателей. Такие компании помогают людям с инвалидностью с поиском работы, подбором необходимых документов, оформлением, оказывают психологическую помощь, а также сопровождают во время работы. Все расходы на трудоустройство на себя берёт будущий работодатель, для соискателя это бесплатно.

 Немного более трудозатратным, но всё же эффективным вариантом будет обратиться в местный центр занятости населения. Предприятия, которые открывают позиции для людей с инвалидностью, обычно передают данные в государственные органы, поэтому у них эта информация отражается быстрее. 

 Касательно проблематики занятости трудоустройства инвалидов в Архангельской области – кажется, что местные соискатели с ОВЗ могут сталкиваться с такими же проблемами, как и кандидаты из других регионов. 

Во-первых, это может быть всё же пока ещё достаточно узкий выбор профессий и сфер, доступных для карьерного развития. В данном случае, мы понимаем, что часть отраслей всё ещё достаточно закрыты для соискателей с ОВЗ (энергетика, ЖКХ, лесная промышленность, добыча сырья и др.) в силу своей специфики. Также на данный момент в Архангельской области наиболее закрытыми (по числу рабочих мест) для соискателей с ОВЗ оказались сфера финансов, управления персоналом, маркетинга, медицины, автомобильного бизнеса – в каждой из этих профессиональных областей число вакансий, на которые могут откликнуться работники с инвалидностью менее 1%.

Во-вторых, это предвзятое отношение некоторых работодателей. Согласно трудовому законодательству, отказать работнику в трудоустройстве при открытой позиции в силу наличия у него инвалидности нельзя. Единственным основанием для этого может быть недостаточный уровень профессиональных знаний или их отсутствие. Бывает и так, что компания отказывается принять человека с инвалидностью на работу и у него закрадываются сомнения по поводу того, что он неподходящая кандидатура только из-за наличия статуса инвалида. В такой ситуации можно запросить причины отказа в письменном виде, а работодатель обязан предоставить их. В случае недостаточности обоснований человек с инвалидностью может обратиться в суд с письменным отказом на руках, и если суд признает его правым, то работодатель обязан предоставить ему рабочее место.

(фото с https://podborkadrov.com/

21 июль 10:40 | : Экономика

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