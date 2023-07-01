На дорогах Архангельской области появятся новые мусоровозы

Автопарки транспортных компаний, отвечающих за вывоз ТКО, пополнились современной техникой: 4 новых машины усилят работу в Архангельске и расширят охват территории Шенкурского района.

Уже сейчас в маршрут добавилось 11 населенных пунктов, где отходы собирают бестарным способом: деревня Федьковская, Марковская, Данковская, Поташевская, Дывлевская, Осиевская, Володская, Раковская, поселки Красная Горка и Уколок. В планах охватить и другие труднодоступные территории.

«Новые автомобили имеют увеличенные объемы кузовов и оснащены современными системами пресса, что позволяет собирать больше отходов за один рейс. Все модели произведены в России компаниями «КАМАЗ», «ГАЗ», «МОСКОММАШ». Спецтехнику оборудуют системой ГЛОНАСС и заносят в автоматизированную систему «Управление отходами» (АСУ), с помощью которой мы отслеживаем маршруты, контролируем соблюдение графиков и проверяем качество вывоза», – сообщил заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству Александр Шинкарев.

Новая техника удобна и эффективна в использовании, маневренна и безопасна. Всего в Архангельской области обращением с отходами ежедневно заняты более 200 мусоровозов.