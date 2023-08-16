«ЭкоИнтегратор» ввел новые маршруты сбора отходов в Мезенском округе

В зону обслуживания добавилось 5 населенных пунктов. А это почти 400 жителей.

Новый маршрут сбора отходов охватывает деревни Мелогора, Целегора, Погорелец, Березник и Козьмогородское. Сбор организован бестарным способом вблизи домов и магазинов.

Мусоровоз будет собирать отходы по следующим адресам:

д. Мелогора (д.41 (магазин), д.45 (ж/д));

д. Целегора (д.61 (перекрёсток напротив магазина), д. 49 (Дом культуры));

д. Погорелец (ул. Центральная, д.2а (водокачка), ул. Центральная, д.8);

д. Березник (ул. Дорожников, д.8 (гараж), ул. Новосёлова, д. 1а (водокачка), ул. Набережная, д.5, ул. Новоселова, д.6 (ж/д), Нижний Березник (на главной дороге));

д. Козьмогородское (ул. Луговая д.1 (ж/д), ул. Луговая, д.9, ул. Центральная, д. 12б, ул. Центральная, д.10 (доска объявлений), ул. Центральная, д.1).

Время вывоза можно посмотреть на сайте Администрации Мезенского муниципального округа http://mezen.ru/ooo-e-kointegrator-o-bestarnom-vyvoze-musora.html.

Для корректного начисления оплаты и уточнения данных жители нового маршрута могут обратиться к регоператору «ЭкоИнтегратор» по телефону горячей линии +7(8182) 63-70-02 или электронной почте info@eco-tko.ru.