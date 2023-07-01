Дмитрий Морев огласил список дворов, где появятся новые контейнерные площадки

Глава Архангельска:
- Мы подвели итоги конкурса на субсидии управляющим организациям для создания современных контейнерных площадок во дворах.
Горожане активно откликнулись на инициативу, и всего было представлено 43 заявки от УК, ТСЖ, ЖСК. Победителями признаны 15. Примечательно, что 10 из них предполагают обновление площадок в Исакогорском и Цигломенском округах.
Уже в этом году современные контейнерные площадки с основанием и навесом появятся по следующим адресам:
ул. Советская, д. 17
ул. Мира, д. 5
ул. Лочехина, д. 9
Лахтинское шоссе, д. 21
ул. Дежневцев, д.7, корп. 1
пр. Ломоносова, д.154
пр. Ленинградский, д. 356
ул. Клепача, д.7
ул. Лочехина, д. 3
ул. Локомотивная, д. 26
ул. Зеньковича, д.11
ул. Клепача, д. 13
ул. Речников, д. 48
ул. Воскресенская, д. 6
ул. П. Осипенко, д. 9.
Субсидии из бюджета в размере до 100 тыс. рублей получат ЖСК "Соломбальский-1", "Ремсервис", "Профсервис", "Ластола", "УК "Содействие", "УК "Левобережье", "Новый город" и ТСЖ "Родонит".