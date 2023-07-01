Дмитрий Морев огласил список дворов, где появятся новые контейнерные площадки

Глава Архангельска:

- Мы подвели итоги конкурса на субсидии управляющим организациям для создания современных контейнерных площадок во дворах.



Горожане активно откликнулись на инициативу, и всего было представлено 43 заявки от УК, ТСЖ, ЖСК. Победителями признаны 15. Примечательно, что 10 из них предполагают обновление площадок в Исакогорском и Цигломенском округах.



Уже в этом году современные контейнерные площадки с основанием и навесом появятся по следующим адресам:



ул. Советская, д. 17

ул. Мира, д. 5

ул. Лочехина, д. 9

Лахтинское шоссе, д. 21

ул. Дежневцев, д.7, корп. 1

пр. Ломоносова, д.154

пр. Ленинградский, д. 356

ул. Клепача, д.7

ул. Лочехина, д. 3

ул. Локомотивная, д. 26

ул. Зеньковича, д.11

ул. Клепача, д. 13

ул. Речников, д. 48

ул. Воскресенская, д. 6

ул. П. Осипенко, д. 9.



Субсидии из бюджета в размере до 100 тыс. рублей получат ЖСК "Соломбальский-1", "Ремсервис", "Профсервис", "Ластола", "УК "Содействие", "УК "Левобережье", "Новый город" и ТСЖ "Родонит".