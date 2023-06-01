В Архангельске вплотную занялись обустройством контейнерных площадок

Администрация столицы региона готова взять на себя часть затрат на создание управляющими организациями современных контейнерных площадок. Глава города Дмитрий Морев сообщил, что на эти цели из бюджета выделено 2 млн. рублей.



- Сегодня в Архангельске располагается порядка 1600 контейнерных площадок. Их обустройство – ответственность УК и ТСЖ. Но мы видим, что не все места сбора ТКО имеют презентабельный вид, а наша задача – помогать в благоустройстве территорий. Поэтому мы решили ввести дополнительный инструмент поддержки для управляющих организаций, дать мотивацию на положительные изменения, - пояснил глава города Дмитрий Морев.



Субсидия для создания контейнерной площадки с ограждением, дверцами и навесом составит до 100 тыс. рублей. Еще половину стоимости должна профинасировать управляющая организация.



Ранее администрация города выиграла множество судебных исков, понуждая УК приводить в надлежащий вид контейнерные площадки во дворах жилых домов. Сейчас предоставила и дополнительную возможность для принципиального решения проблемы.



Субсидии будут выделены по результатам конкурса среди управляющих организаций. Прием заявок уже начался и продлится до 14 августа: ознакомиться с условиями и порядком можно в прикрепленном файле.



- Прошу жителей города не оставаться в стороне. Обращайтесь в свои УК и ТСЖ, нацеливайте на участие в конкурсе и приведение в порядок контейнерных площадок. От этого зависит чистота и красота в ваших дворах, - обратился к архангелогородцам Дмитрий Морев.



