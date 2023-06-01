В Архангельской области у стажеров есть шанс дорасти до нормальной зарплаты

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес работникам с разным профессиональным стажем, а также в каких отраслях зарплаты молодых специалистов растут быстрее всего.

Уровень как предлагаемой зарплаты в вакансиях, так и реального дохода, который сотрудники получают на руки, во многом зависит от их опыта и стажа в профессии.

Так, в Архангельской области молодым соискателям без опыта проще всего найти работу с зарплатой выше рынка в сфере добычи сырья в качестве геодезистов, машинистов, геологов, технологов. В данной сфере архангельский бизнес молодым соискателям готов сразу платить порядка 90 000 рублей. При этом стоит учитывать, что большая часть вакансий предусматривает вахтовый метод работы. Высокий зарплатный старт также есть в сфере транспорта и доставки товаров: здесь водителям, кладовщикам, курьерам и сортировщикам готовы платить до 52 400 рублей. Вообще сфера перевозок является одной из самых простых с точки зрения легкости входа и получения «быстрых» и легальных денег. Но работа в такой сфере имеет один нюанс – да, туда просто попасть, но серьёзного зарплатного роста можно ждать долго. С другой стороны, одни из самых низких зарплат молодым архангелогородцам без опыта в профессии платят компании из сферы туризма (32 300), рознице (34 100) и в продажах (37 900).

Если же молодой работник всё же решает задержаться в профессии и не уходит из нее (несмотря на невысокую зарплату) работодатели постепенно начинают повышать доход начинающих специалистов. И уже после 1-3 лет труда по профессии молодые сотрудники могут рассчитывать на прибавку от 15% до 56% в зависимости от профессии. Так, компании из сферы финансов почти не повышают доход молодым работников через 1-3 года. А вот в ИТ-сфере начинающие работники с опытом от 1 года до 3 лет уже могут увеличить доход на 56% (с 45 000 до 70 000). Аналогичная ситуация в сфере строительства: на старте карьеры специалисты могут рассчитывать на 51 700, то уже через три года вполне могут зарабатывать до 79 400.

«В данном случае самый болезненный вопрос – сохранность молодых специалистов в профессии в первые 1-3 года, когда на них, как правило, ложится нагрузка в виде выплаты всевозможных кредитов (за учебу, за квартиру, за технику и т.п.), появляется семья или дети. Это подтверждается и опросом hh.ru среди молодых специалистов Архангельской области: лидирующей причиной, почему молодые люди переходят из одной профессии в другую является даже не желание попробовать себя в разных ипостасях, а именно очень маленькая зарплата. Заявили, что увольнялись по этой причине в 2023 году 72% опрошенных в Архангельской области. На втором месте – смутные карьерные перспективы, которые тоже связаны с потенциальным ростом доходов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

При этом, конечно, есть и те, кто не уходит с работы (даже если она их не устраивает) и здесь основными удерживающими причинами являются кредиты и ипотека. Такие работники заявляли в ходе опроса hh.ru, что пока что остаются на текущем и не самом любимом рабочем месте, потому что опасаются, что не найдут место лучше текущего (35%). Еще 34% заявили, что не увольняются, потому что у них нет ресурсов (сил, денег, времени) на поиск новой работы. 31% боятся не пройти испытательный срок на новом месте.