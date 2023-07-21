Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор" в Вельске ликвидировал свалки от "серых перевозчиков"

В попытке сэкономить на услуге обращения с ТКО предприниматели зачастую нанимают нелегальных перевозчиков. Те вывозят отходы в лесополосу – так появляются несанкционированные свалки. Регоператор совместно с Правительством Архангельской области уже несколько лет борется с «серыми перевозчиками» разными способами: от фотофиксации и возбуждения дел об административных правонарушениях до судебных разбирательств. 

Одну из таких свалок обнаружили в Вельске – огромное количество бутылок от спиртных напитков, коробки и упаковка от еды, металлические сетки и доски. Все вместе – около четырех тонн отходов! Убираться пришлось активистам проекта «Чистое Поморье», членам молодежного Совета Вельска, представителям районного Собрания депутатов и Администрации Вельского района. Со сбором и вывозом отходов помог регоператор «ЭкоИнтегратор». В итоге живописное и любимое жителями место расчистили и подготовили к ежегодному фестивалю по спортивному ориентированию СУСАНИН fest. 

«Серые перевозчики» не только нарушают законодательство, но и лишают нас любимых мест отдыха. Главная сложность – поймать нарушителя за руку. В этом вопросе важна и бдительность жителей. Если вы стали свидетелем незаконного выброса отходов, присылайте фото с номерами машин в нашу группу в VK https://vk.com/ecotko29 или на почту info@eco-tko.ru.

 

25 июль 13:40 | : Экономика

Главные новости


Что им снег, что им зной. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Концерт для скрипки и струнных

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (269)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20