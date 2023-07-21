"ЭкоИнтегратор" в Вельске ликвидировал свалки от "серых перевозчиков"

В попытке сэкономить на услуге обращения с ТКО предприниматели зачастую нанимают нелегальных перевозчиков. Те вывозят отходы в лесополосу – так появляются несанкционированные свалки. Регоператор совместно с Правительством Архангельской области уже несколько лет борется с «серыми перевозчиками» разными способами: от фотофиксации и возбуждения дел об административных правонарушениях до судебных разбирательств.

Одну из таких свалок обнаружили в Вельске – огромное количество бутылок от спиртных напитков, коробки и упаковка от еды, металлические сетки и доски. Все вместе – около четырех тонн отходов! Убираться пришлось активистам проекта «Чистое Поморье», членам молодежного Совета Вельска, представителям районного Собрания депутатов и Администрации Вельского района. Со сбором и вывозом отходов помог регоператор «ЭкоИнтегратор». В итоге живописное и любимое жителями место расчистили и подготовили к ежегодному фестивалю по спортивному ориентированию СУСАНИН fest.

«Серые перевозчики» не только нарушают законодательство, но и лишают нас любимых мест отдыха. Главная сложность – поймать нарушителя за руку. В этом вопросе важна и бдительность жителей. Если вы стали свидетелем незаконного выброса отходов, присылайте фото с номерами машин в нашу группу в VK https://vk.com/ecotko29 или на почту info@eco-tko.ru.