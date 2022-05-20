"ЭкоИнтегратор" установит фотоловушки на неаккуратных граждан

Региональный оператор совместно с Министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области закупит и установит фотоловушки для фиксации фактов вывоза мусора на несанкционированные свалки.
Фотоловушки будут установлены на исторически сложившихся местах свалок. Их задача - фотофиксация фактов выгрузки отходов физическими и юридическими лицами и фиксация опознавательных знаков автомобильного транспорта.
По итогам, физические и юридические лица, вывозящие отходы на несанкционированные свалки будут привлечены к ответственности.