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"ЭкоИнтегратор" установит фотоловушки на неаккуратных граждан

Региональный оператор совместно с Министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области закупит и установит фотоловушки для фиксации фактов вывоза мусора на несанкционированные свалки.

Фотоловушки будут установлены на исторически сложившихся местах свалок. Их задача - фотофиксация фактов выгрузки отходов физическими и юридическими лицами и фиксация опознавательных знаков автомобильного транспорта.

По итогам, физические и юридические лица, вывозящие отходы на несанкционированные свалки будут привлечены к ответственности.

19 август 18:49 | : Экономика

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