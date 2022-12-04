Жители Архангельской области устраивают мусорные свалки где попало

В Поморье продолжаются нарушения федерального закона об охране окружающей среды.
Так, Виноградовский мировой суд Архангельской области признал виновными 2 жителей района, которые незаконно производили выгрузку отходов на площадку временного накопления, согласованную и выделенную администрацией для регионального оператора.
ЭкоИнтегратор зафиксировал еще 4 нарушения, но уже в Вельском районе: жители осуществили размещение отходов в месте, не подлежащем такой выгрузке. Проще говоря, они создают новые или увеличивают существующие несанкционированные свалки. Региональный оператор передал материалы фиксации незаконного размещения отходов в правоохранительные органы, а те, в свою очередь, направили материалы в суд.
Собственник земельного участка должен разместить заказ на устранение свалки на аукционе, и организация, которая выиграет лот, будет заниматься устранением проблемы.
Мировой суд Вельского района назначил нарушителям наказание в виде штрафа. ЭкоИнтегратор же в очередной раз призывает жителей пользоваться контейнерными площадками для размещения отходов.