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Жители Архангельской области устраивают мусорные свалки где попало

В Поморье продолжаются нарушения федерального закона об охране окружающей среды.

 Так, Виноградовский мировой суд Архангельской области признал виновными 2 жителей района, которые незаконно производили выгрузку отходов на площадку временного накопления, согласованную и выделенную администрацией для регионального оператора.

 ЭкоИнтегратор зафиксировал еще 4 нарушения, но уже в Вельском районе: жители осуществили размещение отходов в месте, не подлежащем такой выгрузке. Проще говоря, они создают новые или увеличивают существующие несанкционированные свалки. Региональный оператор передал материалы фиксации незаконного размещения отходов в правоохранительные органы, а те, в свою очередь, направили материалы в суд.

 Собственник земельного участка должен разместить заказ на устранение свалки на аукционе, и организация, которая выиграет лот, будет заниматься устранением проблемы.

 Мировой суд Вельского района назначил нарушителям наказание в виде штрафа. ЭкоИнтегратор же в очередной раз призывает жителей пользоваться контейнерными площадками для размещения отходов.

22 декабрь 12:31 | : Экономика / Скандалы

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