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70% архангелогородцев недовольны своей зарплатой

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, довольны ли архангелогородцы текущим уровнем заработной платы.

Опрос местных жителей, проведенный hh.ru показал, что лишь 28% архангелогородцев вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Ещё 70% местных опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Остальные затруднились ответить. По сравнению с 2022 годом доля трудящихся, недовольных своей зарплатой на Северо-Западе страны выросла на 6%. 

Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%). 

Среди жителей разных регионов больше всего довольных уровнем оплаты труда наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (38%), а недовольных – в Ярославской области (85%). 

Половина (50%) архангелогородцев, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более от текущего уровня их дохода. Каждый пятый (21%) хотел бы повышения текущего заработка более чем в 2 раза.  

Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока в Ярославской области (61%), Волгоградской области (59%) и Саратовской области (56%), а в профессиональном разрезе – среди ИТ-специалистов (56%), работников науки и образования и юристов (по 54%). 

 

01 май 09:30 | : Экономика

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