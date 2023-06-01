Архангелогородцы считают зарплаты госчиновников непомерно высокими

Зарплаты депутатов, госслужащих и менеджеров архангелогородцы чаще всего называют неоправданно высокими.

Список самых переоцененных на рынке труда сфер деятельности возглавляют депутаты: их зарплаты считают неоправданно высокими 23% жителей Поморья. На втором месте — госслужащие (13%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (11%). По мнению 9% опрошенных, слишком много зарабатывают руководители, по мнению 6% — сотрудники IT-сферы, а 5% считают очень большими доходы футболистов.

О гонорарах артистов с недоумением говорят 4%, о сверхдоходах блогеров — 2%. Еще 15% назвали другие слишком переоцененные, по их мнению, профессии: упоминались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи и проч.



2% северян напоминают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.



В том, что неоправданно высоки зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, чаще убеждены мужчины. О космических доходах футболистов и блогеров больше говорят женщины.

Напомним, что в социальных сетях часто звучит мнение – депутаты, работающие на постоянной основе, должны получать денежное довольствие не выше МРОТ. Только тогда, по мнению общества, они будут принимать адекватные законы.