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Архангелогородцы назвали самые перспективные профессии для карьерного роста

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие отрасли и профессиональные сферы архангелогородцы считают наиболее перспективными, востребованными, а главное стабильными в 2023 году для построения карьеры и поиска работы. 

В целом, по мнению жителей Архангельской области, сфера ИТ – самая перспективная, востребованная и стабильная область для карьерного развития и роста в 2023 году – так ответили 69% местных трудящихся. Ещё каждый четвёртый (24% опрошенных) назвал сферу строительства и недвижимости и как одну из самых престижных и стабильных в этом году. На третьем месте оказалась сфера медицины и фармацевтики – её отметили 21% местных жителей.  

Также почти каждый пятый респондент (18%) назвал сферу транспорта и логистики как область перспективную для трудоустройства и карьеры в текущее время. 14% назвали область финансов, а также сферу науки и образования как востребованные в 2023 году. 

В список антилидеров, набравших наименьшее количество голосов местных респондентов вошли такие сферы как ресторанно-гостиничный бизнес (4%), искусство и масс-медиа (3%), спорт, а также фитнес и бьюти-индустрия (1%). 

«Судя по данным опроса hh.ru, ИТ-сфера покорила сердца трудящихся самых разных возрастов. Так, ИТ-отрасль как наиболее перспективную выбирают 77% опрошенных до 24 лет, а также каждый второй (55%) опрошенный в возрасте более 55 лет. Между тем женщины на 8% чаще, чем мужчины называли как наиболее перспективную для трудоустройства сферу медицины и фармацевтики. Женщины на 11% чаще выбирают как стабильную сферу маркетинга и рекламы, а также на 5% чаще называют сферу финансов и управления персонала, как востребованную в 2023 году. 

Также респонденты указывали среди вариантов стабильных отраслей российского рынка труда в 2023 году сферу атомной энергетики, госслужбу, машиностроение, добывающую отрасль и психологию», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

02 май 07:52 | : Экономика

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