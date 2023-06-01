В Архангельске боцман на буксире может неплохо заработать

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru работает уже более 23 лет. На протяжение всего этого времени работодатели не перестают искать редких специалистов и публиковать вакансии для них. На этот раз аналитики hh.ru подготовили рейтинг самых необычных вакансий лета 2023 года по всем регионам СЗФО.
Боцман на буксире в Архангельске также может неплохо заработать (до 133 000 ₽ на руки), работать нужно будет в морских рейсах, а также по Северному морскому пути, кроме того кандидатам стоит иметь профессиональное образование и хорошее здоровье, https://spb.hh.ru/vacancy/83336310.
Заготовителя водорослей на Соловки и на зарплату до 60 000 ₽ на руки ищут в Архангельске, данный специалист будет работать в море на карбасе (лодка с мотором), заготавливать и сушить водоросли на берегу, работнику обещают учет стажа в районах Крайнего Севера, обучение, бесплатное жилье, питание, а также проезд от Архангельска до Соловков и обратно, https://spb.hh.ru/vacancy/83390715
Другие регионы СЗФО
- Сыровар в деревне Изори (Ленобласть) может за свою работу получить от 50 000 ₽ на руки, ему придется готовить сыр, перерабатывая по 100-120 литров молока в день, а ещё ухаживать за сыром в хранилищах, https://spb.hh.ru/vacancy/83258907
- Пекарь-мукосей нужен на хлебное производство в Тосно (Ленобласть), такой работник отвечает за строгий технологический процесс выпечки хлеба, работает на специальном оборудовании и оценивать готовую выпечку, https://spb.hh.ru/vacancy/83288655, средняя зарплата для таких специалистов начинается от 45 000 ₽
- Биолог (эмбриолог) на зарплату от 40 000 ₽ на руки нужен в Петрозаводске. Компания отмечает, что ищет талантливого биолога, мечтающего в перспективе заниматься эмбриологией, работать в клинике ЭКО и знающего английский язык, https://spb.hh.ru/vacancy/83277437
- Биотехнолог на зарплату до 150 000 ₽ на руки требуется в Калининграде, такой специалист будет выращивать культурные дрожжи, отбирать пробы и контролировать производство, https://spb.hh.ru/vacancy/83287552
- Экскурсовод нужен во Всеволожске, будущий работник должен иметь высшее образование, знать военную историю России, вехи ВОВ, а также блокады Ленобласти, средняя зарплата экскурсоводов на данный момент на уровне 37 000 рублей, https://spb.hh.ru/vacancy/78848391
- Разборщик на склад одежды в Калининграде на зарплату до 40 000 ₽ до вычета налогов, будущий работник должен разбираться в брендах одежды, знать модные тенденции и быть энергичным, https://spb.hh.ru/vacancy/83569830
- Тренер по гимнастике на зарплату до 70 000 ₽ на руки требуется в Выборге, такой сотрудник должен проводить тренировки у начинающих и опытных гимнастов, готовить к соревнованиям, как замечает работодатель, обязательно любить детей и помогать им, https://spb.hh.ru/vacancy/83565286
- Музейный смотритель на зарплату от 16 242 ₽ нужен в Великом Новгороде в музей-заповедник, такой сотрудник не только следит за сохранностью экспонатов, но и может прибираться в залах музея. Работнику обещают ежеквартальные премии и стимулирующие выплаты, https://spb.hh.ru/vacancy/82956771
- Мастер по обработке искусственного камня на зарплату от 130 000 ₽ на руки нужен в Парголово, такой работник будет вырезать столешницы, мойки, подоконники для заказчиков и обязательно читать чертежи, https://spb.hh.ru/vacancy/83278379
- Обувщик на зарплату до 50 000 ₽ на руки нужен в Багратионовске (Калининградская область), будущий сотрудник будет сортировать обувь, а также может заниматься установкой колодок, шлифовать обувь и готовить разные пресс-формы, https://spb.hh.ru/vacancy/83022654
- Взрывник на открытых горных работах и на зарплату от 60 000 ₽ на руки нужен в Петрозаводске, такой работник будет забивать и заряжать скважины, монтировать взрывную сеть, проверять её на исправность и, конечно же, проводить взрывы, https://spb.hh.ru/vacancy/83528760
- Вокалист с самым низким певческим голосом – басом нужен в Калининграде, ему готовы платить от 20 000 ₽, такой работник будет участвовать во всех филармонических проектах, исполнять драматические роли и партии, в общем петь по 40 часов в неделю, https://spb.hh.ru/vacancy/82194126