В Архангельске боцман на буксире может неплохо заработать

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru работает уже более 23 лет. На протяжение всего этого времени работодатели не перестают искать редких специалистов и публиковать вакансии для них. На этот раз аналитики hh.ru подготовили рейтинг самых необычных вакансий лета 2023 года по всем регионам СЗФО.

Боцман на буксире в Архангельске также может неплохо заработать (до 133 000 ₽ на руки), работать нужно будет в морских рейсах, а также по Северному морскому пути, кроме того кандидатам стоит иметь профессиональное образование и хорошее здоровье, https://spb.hh.ru/vacancy/83336310.

Заготовителя водорослей на Соловки и на зарплату до 60 000 ₽ на руки ищут в Архангельске, данный специалист будет работать в море на карбасе (лодка с мотором), заготавливать и сушить водоросли на берегу, работнику обещают учет стажа в районах Крайнего Севера, обучение, бесплатное жилье, питание, а также проезд от Архангельска до Соловков и обратно, https://spb.hh.ru/vacancy/83390715

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