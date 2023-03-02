В Архангельской области ищут заготовщика водорослей на приличную зарплату

В Архангельской области для работы на островах Белого моря ищут заготовщика водорослей , которому готовы платить до 100 000 рублей. Заметим, что средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области сейчас составляет 60 000 рублей.

Работодатель отмечает, что подобную высокую зарплату сможет получить кандидат без опыта работы, с хорошей физической выносливостью. И желанием работы.

Заготовщика ищут на определенный период: с 20 мая по октябрь. Будущему специалисту будет предоставлено бесплатное жилье, трехразовое питание, все необходимые инструменты и одежда для работы, а также проезд тот Архангельска до Соловков и обратно. Все перечисленное расходы компания возьмет на себя.

В обязанности заготовщика войдет сушка водорослей на берегу и их вылавливание с карбасов – лодок с мотором.

Отметим, что похожие вакансии в Архангельской области за последнее время не размещались.