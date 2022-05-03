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В Архангельской области в три раза вырос спрос на моряков

В преддверии Дня Военно-морского флота аналитики hh.ru выяснили, что количество размещенных вакансий в морской сфере по сравнению с прошлым летом увеличилось в 3,3 раза. 

В основном специалисты, имеющие морские специальности, требуются в компании таких отраслей, как «Перевозки и логистика» (18% вакансий), «Лесная промышленность, деревообработка» и «Энергетика» (по 17% вакансий в каждой отрасли). 

Несмотря на то, что количество вакансий увеличивается, средняя предлагаемая зарплата специалистам морской сферы в Архангельской области снизилась на 5 000₽ и на данный момент составляет 75 000₽. Однако средняя предлагаемая зарплата специалистам морской сферы остается все же на 27 000₽ больше средней предлагаемой зарплаты в Архангельской области. 

К самым распространенным профессиям морской отрасли относятся: боцман, капитан, матрос, главный механик, а также помощник капитана. 

В основном работодатели ждут специалистов, имеющих опыт от 1 до 3 лет (70% вакансий), в то же время 62% соискателей имеют опыт работы более 6 лет.

 

Топ-5 вакансий для специалистов морской отрасли, Архангельская область:

 

 

29 июль 09:41 | : Экономика

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