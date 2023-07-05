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"ЭкоИнтегратор": Качество грунтовых дорог в Поморье на выдерживает критики

Максимум 5 лет выдерживают мусоровозы на архангельских грунтовых дорогах.

 А вот в городских условиях машина работает более 10-ти.

 Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» проанализировал данные по скорости износа транспортного парка. Статистика показала, что машины, работающие на проселочных грунтовых дорогах, приходят в негодность в два раза быстрее, чем те, которые задействованы в городе.

 «Наши машины сталкиваются с повышенной нагрузкой и трудными условиями на дорогах. В результате они не выдерживают постоянных ударов – ломаются подвески, кузова, рвутся рамы. Спустя 3 года использования техника становится непригодной даже для ремонта», - рассказал заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству и коммерческой деятельности Александр Шинкарев.

 Организация обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области с ее огромной территорией в 590 тыс. кв. км и сложными дорожными условиями – непростая задача. Одним из основных вызовов в работе является состояние дорожной сети. Из 7000 тысяч км дорог региона всего лишь 1600 имеют асфальтовое покрытие.

 Ежедневно регоператор по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор» преодолевает и другие сложности: большое количество труднодоступных и островных территорий, сезонное отсутствие переправ, дорог и их размытие. Поэтому регоператор продумывает оптимальную логистику, использует паромы, разные виды техники, а в периоды транспортной недоступности – площадки временного накопления.

 «В Архангельской области более 800 мостов и около 400 водных переправ. Это создает определенные сложности для движения машин. Зачастую паром – единственный способ добраться в труднодоступные населенные пункты. Но использовать его можно в определенные сезоны, и один такой рейс мусоровоза доходит в цене до 12 тысяч рублей. Порой маршруты приходится прокладывать по лесам и местностям, где дорога отсутствует совсем», – добавил Александр Шинкарев.

05 июль 15:22 | : Экономика

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