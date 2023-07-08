Обустройство сквера на набережной Северной Двины выходит на финишную прямую

С историей Михайло-Архангельского монастыря можно будет познакомиться в обновленном сквере на набережной Северной Двины, где Группа Аквилон создает еще одно общедоступное рекреационное пространство.

Благоустройство сквера на набережной Северной Двины в районе домов №4 к.1 и №6 к.1 площадью 0,55 га является обязательством Группы Аквилон в соответствии с действующим Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием «Город Архангельск» и Группой Аквилон от 27 марта 2023 года. Все работы выполняются компанией за свой счет, без привлечения средств бюджета.

В настоящее время основные работы по прокладке пешеходных дорожек практически завершены. Ведется подготовка к установке архитектурных элементов: входной арки, поклонного креста и макета монастыря, а также наружного освещения.

Напомним, что проект – архитектурная концепция благоустройства сквера был разработан по заказу Группы Аквилон известным архангельским архитектором Дмитрием Яскорским. На основании геородарных исследований и археологических работ в составе проекта был разработан Раздел по сохранению объектов культурного наследия. Проект и Раздел прошли государственную историко-культурную экспертизу, получен Акт с положительным заключением экспертов федерального министерства культуры.

Напомним, что в 2019 году в сквере по инициативе Архангельской митрополии и фонда «Император» было проведено георадарное обследование, по результатам которого определено положение фундаментов собора Архистратига Михаила и братского корпуса частично под существующими 5-этажными домами. Группа Аквилон профинансировала археологические раскопки, которые были выполнены Институтом археологии Академии Наук РФ, подтвердившие границы территории монастыря.

Главным аспектом при проектировании стало то, что территория сквера полностью расположена на участке утраченного Михайло-Архангельского монастыря. Важнейшей частью разработки проекта была необходимость выявления местоположения фундаментов его зданий, отметил Дмитрий Яскорский.

Главный вход на территорию сквера расположен на исторической входной линии через колокольню. Визуально это вход будет оформлен декоративной аркой. Далее главная дорожка выходит на тематическую площадку, где будет установлен макет монастыря и демонстрационные стенды об его истории. Отсюда направление дорожек расходится к участку фундамента собора, где установят поклонный крест, он уже прибыл в Архангельск из Москвы. С южной стороны от собора на свободной от деревьев лужайке разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. Все площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Проектом предлагается набор тщательно подобранных малых архитектурных форм, включающий скамейки, урны, фонари освещения, имеющие единый архитектурный облик подчеркивающий строгость общего решения.

Особое внимание уделено сохранению существующих деревьев и дополнительному озеленению. Проведенное таксационное исследование более 200 деревьев выявило, что большая их часть находится в хорошем состоянии, в частности березы, вязы, черемуха, сирень и лесная яблоня. Практически все тополя спилены и представляют сухостой или пни. Поврежденные деревья и пни предлагаются к выкорчевыванию. Взамен будет выполнена компенсационная посадка хвойных деревьев - ели и декоративных многолетних кустарников - соловецкого шиповника.

Кроме того, комплексное благоустройство будет выполнено на территории ЖК «River Park», примыкающей к скверу. Для разработки концепции Группа Аквилон привлекла агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», известное проектами благоустройства общественных городских пространств в Санкт-Петербурге, таких как: остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа. Для озеленения предполагается использовать деревья - березу, липу, ель, а также рядовые и групповые посадки кустарника кизильника блестящего, спиреи, барбариса Тунберга, дерена белого. Кроме того предусмотрена геопластика, установка вазонов, разбивка клумб с разнообразными многолетними цветами.

Еще одна общедоступная рекреационная зона появится на участке, примыкающем к ЖК «River Park» на ул. Урицкого. В рамках договора на развитие застроенной территории Группа Аквилон за свой счет обустроит здесь сквер. Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «River Park», и сквером вдоль набережной это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне площадью более 1,5 га.

- Группой Аквилон было принято принципиальное решение об участии в благоустройстве данного района Архангельска. В рамках программы «Комфортная городская среда» была благоустроена пешеходная зона на набережной от площади у здания МРВ до ул. Урицкого. Сейчас благоустраивается территория у Дворца спорта. По инициативе губернатора Александра Цыбульского начнется реконструкция площади у Михайло-Архангельского кафедрального собора. В перспективе за железнодорожным мостом начнется строительство университетского кампуса «Арктическая звезда». Поэтому сквер на набережной станет частью большого городского рекреационного пространства, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

Администрацией города выдано Разрешение на использование земельного участка. Разработан и утвержден Проект организации земельного участка. Получены согласования организаций – собственников инженерных сетей. Департаментом градостроительства администрации столицы Поморья выдано Разрешение (ордер) на производство земляных работ в соответствии с проектом благоустройства. При выполнении работ соблюдаются все требования Раздела по сохранению объекта культурного наследия.



